TÜGİAD Yönetimi Vali Su ile bir araya geldi

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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile bir araya gelerek, çalışmalarını anlattılar.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Su’yu makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Gül Akyürek Balta’nın dernek faaliyetleri hakkında bilgi vermesiyle süren kabul, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.

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