Mersin plajları erken doldu, turizmcinin yüzü güldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin plajları erken doldu, turizmcinin yüzü güldü

DHA

Mersin plajları erken doldu, turizmcinin yüzü güldü


Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN plajlarında yaz sezonu erken açıldı. Deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyen tatilciler plajları doldururken, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle ilgili her türlü hazırlıkları tamamladıklarını belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve Turizmci Mehmet Şirin Öztop, "Ben inanıyorum 2021 yaz sezonunu dolu dolu geçireceğiz" dedi.
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, kısmi ve tam kapanmadan bunalanlar, yasakların gevşetilmesi ve havanın ısınması ile birlikte sahillere, plajlara akın etti.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Doğu Akdeniz´in Turizm Başkenti Mersin'in Erdemli İlçesi Kızkalesi tatil merkezi ve mavi bayraklı plajı başta olmak üzere çoğunluğu yerli olan turistler Mersin plajlarını doldu.
`TURİZMCİLER MEMNUN´
Hava sıcaklığının 27-30 derece, plajda hissedilen hava sıcaklığının 30-33 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 23-24 derece gösterdiği kentte mayıs ayındaki yoğunluk turizmcinin de yüzünü güldürdü. Geçen yıl mart ayından bu yana Covid-19 salgınından dolayı turizm sektöründe yaşanan durgunluk sonrası Kızkalesi Plajı'nda çevre illerden gelen yazlıkçılar, günübirlik gelenler, konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turistlerden oluşan görülmemiş bir yoğunluk yaşandı. Sığ denizi, temiz kumu ile çocuklu ailelerin uğrak noktası olan Kızkalesi'ne gelen tatilcilerin kimisi deniz ve güneşin tadını çıkarırken, kimisi kanoda kürek çekti, tekne turuna çıktı, tarihi Kız Kalesi'ni ve çevre örenleri gezdi. 
'NEFES ALMAK İÇİN KIZKALESİ'NE GELDİK'
Kızkalesi'ne Adana'dan ailesi ile tatile gelen bir çocuk annesi Gizem Aydın, "Adana'da yaşıyorum ama pandemi den dolayı inanılmaz bunaldık. Her vatandaş gibi evlerde sıkıldık. Nefes almak için Kızkalesi'ne geldik. Geçen yıllar ve önceki yıllara nazaran, şu an Mayıs ayı olmasına rağmen inanılmaz bir yoğunluk var. Sezon başlamadığı halde, çok güzel. Demek ki insanlar bizler gibi nefes almak için buraya Kızkalesi'ne gelmişler. İnsanlara moral oluyor aslında" diye konuştu.
'2021 YAZ SEZONUNU DOLU DOLU GEÇİRECEĞİZ' 
Yaz sezonu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve Turizmci Mehmet Şirin Öztop ise şöyle konuştu: 
"Son 1 yıldır her ülkede olduğu gibi turizm sektöründe Covid-19 ile alakalı çok ciddi kayıplarımız oldu. Ama bizler de ciddi çalışmalar yaptık. Önümüzde 2021 yaz sezonu var. 1 Haziran itibarıyla işletmelerimiz kademe, kademe açılmış olacak. Bizlerde Kızkalesi'ndeki turizmciler, dernek üyeleri olarak sosyal mesafeyi ve hijyeni ön plana alarak işletmelerimizi 2021 yaz sezonuna hazırladık. Ben inanıyorum 2021 yaz sezonunu dolu, dolu geçireceğiz"DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-05-28 16:14:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Projeleri görmek için Karadeniz'den Mersin'e geldiler
YEREL HABERLER Projeleri görmek için Karadeniz'den Mersin'e geldiler
TÜGİAD Yönetimi Vali Su ile bir araya geldi
YEREL HABERLER TÜGİAD Yönetimi Vali Su ile bir araya geldi
Akdeniz Belediyesi vezneler bu hafta sonu açık
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi vezneler bu hafta sonu açık
Akdeniz Belediyesinin fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihi uzatıldı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinin fotoğraf yarışmasına son ...
Mersin’in ilk 4 aylık ihracatı 1 milyon 325 bin dolar
YEREL HABERLER Mersin’in ilk 4 aylık ihracatı 1 milyon 325 bin dolar
Yenişehir Belediyesi, Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi, Leonardo da Vinci’ye Saygı ...
Mezitli’de Barış ve Demokrasi Parkı açıldı
YEREL HABERLER Mezitli’de Barış ve Demokrasi Parkı açıldı
Toroslar Belediyesi vezneleri bu hafta sonu açık
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi vezneleri bu hafta sonu açık
MESKİ Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu yapıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "13 ilçemizde herhangi bir ayrım gözetmeksizin projelerimizi hayata geçiriyoruz"
YEREL HABERLER MESKİ Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu yapıldı Mersin ...
Mersin'de üreticilere lavanta fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Mersin'de üreticilere lavanta fidesi dağıtıldı
Mersin'de sahil bandına doğadaki kuşlar için kuş evi yerleştirildi
YEREL HABERLER Mersin'de sahil bandına doğadaki kuşlar için kuş evi ...
Mersin'de açık havada konser keyfi
YEREL HABERLER Mersin'de açık havada konser keyfi
Dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı
UNESCO tescilli Kızkalesi'nde turizm hareketliliği Havaların ısınmasıyla birlikte Kızkalesi sahilleri hareketlendi Bu yıl öncü turistler Ukrayna, Almanya ve Fransa'dan
YEREL HABERLER UNESCO tescilli Kızkalesi'nde turizm ...
Silifke Emniyet Müdürü Gökhan Mert görevine başladı
YEREL HABERLER Silifke Emniyet Müdürü Gökhan Mert görevine başladı
Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına sıçradı (2)
YEREL HABERLER Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına ...
Mersin’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı İş makinaları da yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Mersin’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın ...
Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak (YENİDEN)
YEREL HABERLER Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak (YENİDEN)
Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına sıçradı
YEREL HABERLER Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına ...
Seçer: "1 milyar 367 milyon lira borç bakiyemiz var" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bizi yoran geriden gelen yüksek faiz oranlarıyla yapılan borçlanmalar"
YEREL HABERLER Seçer: "1 milyar 367 milyon lira borç bakiyemiz ...
Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
YEREL HABERLER Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
Genç kızın ölüm emrinin, aile üyelerinin kararıyla verildiği iddiası Mersin’de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem Bahçe’nin, aile üyelerinin kararıyla cinayete kurban gittiği iddia edildi
YEREL HABERLER Genç kızın ölüm emrinin, aile üyelerinin kararıyla ...
Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını
YEREL HABERLER Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını
Mersin İŞKUR, MTOSB firmalarına destek ve teşvikleri anlattı
YEREL HABERLER Mersin İŞKUR, MTOSB firmalarına destek ve teşvikleri ...