Seçer, otobüsle Tarsus'taki yol çalışmalarını inceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarsus'un trafik ve otopark sorununu çözmeye yönelik değerlendirmeler yaptık" "Vatandaşlarımız, sonuçlanacak çalışmalarımızın neticesini memnuniyetle görecek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesinde tamamlanan, çalışmaları devam eden, ilerleyen günlerde yapılacak olan ve şu anda proje çalışmaları yürütülen cadde, bulvar ve yol çalışmalarını inceledi. Yol incelemelerini çevre dostu CNG’li ‘Sarı Limon’la yapan Seçer, mahalle mahalle gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Atatürk Caddesi ile başlayan inceleme İstiklal Caddesinde son buldu

Başkan Seçer’e inceleme gezisinde, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da eşlik etti. Seçer, Tarsus’ta Atatürk Caddesi, Gazipaşa Caddesi üzeri Bayraklı Kavşak, yeni yerleşim bölgesi olan Altaylılar Mahallesi 02110 Sokak, Kaleburcu Caddesi, Berdan Baraj Gölü Mesire Alanına kadar uzanacak olan yaya ve bisiklet yollarının yapılacağı Mavi Bulvarda incelemelerde bulundu.

Tarsus mesaisine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Şube Müdürlüğünden başlayan Seçer, burada yapılan tadilat çalışmalarını da inceledi. Yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili daire başkanları ve bürokratlarla görüşen Seçer, daha sonra çalışmaları yerinde incelemek ve bilgiler almak için çevre dostu CNG’li ‘Sarı Limon’la yakın zamanda açılması planlanan, proje çalışmaları devam eden ve tamamlanan yolları inceledi. Seçer, gittiği mahallede muhtarlar tarafından ellerinde çiçekler ile karşılanırken, vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaştı.

“Trafik sorunu ve otopark sorununu çözmeye yönelik değerlendirmeler yaptık”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile ilçede incelemelerde bulunduklarını söyleyen Seçer, Tarsus mesaisini şu sözlerle değerlendirdi: “Birçok mahalleye gittik. Şu anda Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmalarını inceledik. Tarsus Belediyesi ile yapacağımız, yaptığımız bazı çalışmalar konusunda da değerlendirmeler yaptık. Özellikle Tarsus’un şehir merkezindeki trafik sorununu ve otopark sorununu çözmeye yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Tarsus değerli, önemli, stratejik bir ilçemiz. Mersinimizin de en büyük ilçesi. En değerli ilçelerinden, bütün ilçelerimiz mutlaka değerli. Ama hem kadim bir ilçe hem nüfus olarak çok yoğun bir ilçemiz. Önemli sanayi yatırımları da başladı. 2 OSB yapılıyor. Bir karma OSB, bir diğeri de tarım ürünleri işleme OSB. Onlar da Tarsus ekonomisine değer katacak. Diğer taraftan Tarsus zaten bir tarım, bir ticaret kenti. Şehre yapacağımız dokunuşlarla tabi ki bu dokunuşların da çağdaş şehircilik prensipleri çerçevesinde olması gerekiyor. Güzel bir çalışma oldu. Umut ediyorum kısa süre içerisinde çok önemli çalışmalarımız sonuçlanacak ve vatandaşlarımız da bunun neticesini memnuniyetle görecek.”

“Bir Tarsuslu olarak yapılacak çalışmaları görünce mutlu oldum”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise “Böyle kadim topraklarda bir kent kültürünün özellikle kimliğinin ortaya çıkması elbette yollar ve kaldırımların görüntüsü değil sadece. Az önce Vahap Başkanımız haziran ayında bu kentin Master Planının ortaya çıkacağını söylediği zaman çok mutlu oldum. Gelecekte de zaten bu kentin bir ileri aşamaya gitmesindeki en büyük olay zaten Master Planı. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu kentin kimliğinde kaldırımların ve özellikle de yolların çok büyük bir önemi var. Az önce yapılacak yolları, caddeleri görünce de bir Tarsuslu olarak, bu kentte yaşayan bir insan olarak çok mutlu oldum" dedi.

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