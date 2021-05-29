Dolap üzerine düşen çocuk hayatını kaybetti

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Mersin’in Tarsus ilçesinde üzerine elbise dolabı devrilen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Çetinden ailesinin 5 yaşındaki Cemre Çetinden adlı çocuk, evlerinin yatak odasındaki elbise dolabıyla oynamaya başladı. Bu sırada dolap, çocuğun üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Elbise dolabının altında kalarak yaralanan küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Cemre Çetinden isimli küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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