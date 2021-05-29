Yangın savaşçıları Gülnar'da eğitimi yaptı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 2021 yılı 'yangın ekibi işbaşı eğitimi', Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Kenan Akduman, müdür yardımcıları, birim amirleri, orman muhafaza memurları, işçiler ve gönüllülerin katıldığı tatbikatta, yangına müdahale yöntemleri gözden geçirildi. Tatbikatta araç gereçlerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, arazözlerde su pompası kullanımı ve bakımı, malzemelerin kontrolü, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerin kullanımı ve bakımı, tim oluşumu, yangın öncesi hazırlığı, yangına müdahale şekilleri ve yangın sonrası yapılması gereken işler konularında ekiplere bilgiler verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, "Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonunda vatandaşlarımızın orman yangınları konusunda hassas olmalarını bekliyor, herhangi bir yangın ve duman gördüklerinde 'Alo 112' yangın ihbar hattına bildirmelerini talep ediyoruz" dedi.

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