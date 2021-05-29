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Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğu garantiledi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğu garantiledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğu garantiledi. 2. Lig B grubunda mücadele eden kadın sporcular şimdiye kadar oynadıkları tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Mersin ekibi çıkacağı son maçta ise namağlup şampiyonluk için mücadele edecek.
Sahalarda fırtına gibi esen Mersin ekibi. Karaman Minik Atılım, İzmir Gençlik, İzmir Bornova Belediye, Konya Hoca Ahmet Yesevi ve İstanbul Defne On Otomasyon Spor Kulüpleri ile oynadığı maçlarda 5’te 5 yaparak 10 puana ulaştı.
Son maçını Samsun GSK ile oynayacak olan takım, sonuç ne olursa olsun adını şampiyonluğa yazdırdı. Büyükşehir, son maçında namağlup şampiyonluk için mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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