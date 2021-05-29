Mersin’in ilk 4 aylık ihracatı 1 milyar 325 milyon dolar

– Mersin’in nisan ayı ihracatı yüzde 46,4 artışla 346 milyon 461 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021’in ilk 4 ayında ihracatta yükseliş yakalayan Mersin’de, 4 aylık toplam ihracat 1 milyar 325 milyon 437 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçici Dış Ticaret İstatistikleri Nisan 2021 sonuçları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye ihracatı 2021 Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalatı ise 61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Nisan ayında Mersin’de ihracat yüzde 46,4, ithalat yüzde 30 arttı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin’in dış ticaret verileri de paylaşıldı. Buna göre, Mersin’de ihracat nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,4 artarak 346 milyon 461 bin dolar oldu. Bu yılın ocak ayında 266 milyon 665 bin dolar, şubat ayında 379 milyon 268 bin dolar, mart ayında 333 milyon 43 bin dolar ihracat gerçekleştiren Mersin’in nisan ayı ile birlikte toplam ihracatı da 1 milyar 325 milyon 437 bin dolara yükseldi.

Öte yandan, Mersin’in nisan ayı ithalatı ise yüzde 30’luk artışla 305 milyon 315 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında 254 milyon 683 bin dolar, şubatta 249 milyon 577 bin dolar, martta da 273 milyon 314 bin dolarlık ithalat yapılan kentte, 2021’in ilk 4 aylık ithalat toplamı 1 milyar 82 milyon 889 bin dolar olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.