Tır dereye düştü, şans eseri yaralı kurtuldu

Mersin'de direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu dereye düşen hafriyat tırının sürücüsü şans eseri yaralı kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza gece 02.15 sıralarında meydana geldi. MersinTarsus istikametine doğru D400 kara yolu üzerinde hareket eden 33 NBE 67 plakalı hafriyat tırı, Akdeniz ilçesinde Çay Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce refüje çıktı sonra da köprü demirlerine çarpıp dereye düştü. Kazada, tır kullanılamaz hale gelirken, Muhammed Şahade isimli Suriye uyruklu sürücü şans eseri yaralı kurtuldu.
Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Öte yandan ekipler, dereye düşen tırı gerçekleştirdikleri yoğun çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.