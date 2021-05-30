Kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem, hayatını kaybetti

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem İkilik, yaralandı. Hastaneye götürülen kız çocuğu, kurtarılamadı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki kanepede oynayan Erdem, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Sesi duyup içeri gelen ailesi, minik Erdem'i yerde hareketsiz yatarken gördü. Kulağından kan geldiğini gören ailesi, minik Erdem´i hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Erdem, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Minik Erdem'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-05-30 11:34:35



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