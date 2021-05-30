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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de sahildeki tesisler tahrip edildi

İHA

Mersin'de sahildeki tesisler tahrip edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince sahilde vakit geçirmeye gelen vatandaşların kullanımı için inşa edilen tuvaletler ve personelin kullandığı odaların kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılandırarak daha modern ve nezih bir alan haline getirilen Adnan Menderes Bulvarı Kültür Parktaki tesisler, yeniden şehir magandalarının hedefi oldu. Park ve Bahçeler Dairesinin sorumluluk alanında bulunan tesisler, geçtiğimiz kasım ayında saldırıya uğrayarak tahrip edilmişti. Benzer bir çirkin saldırı sonucu tuvaletler ve personel odaları kullanılamaz hale geldi. Tahrip edilen bir diğer alan da Davultepe’de bulunan Vivaldi Sitesi önündeki tuvaletler oldu. Kış sezonu ve tam kapanma döneminde kapalı bulunan tuvalet, vatandaşların kullanıma açılmadan tahrip edildi.
Onarımlar devam ediyor
Tuvaletlerin kapılarını, lavabolarını, klozetlerini, klozet rezervuarlarını, engelli tutunma barını, aynaları, kağıt havlulukları kıran kişilerin oluşturduğu çirkin görüntüler, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından ortadan kaldırılıyor. Onarıma alınan tuvaletlerin yeniden vatandaşların kullanımına açılması için ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor. Personel odasına hem dış kısımdan hem de iç kısımdan zarar veren magandalar kapıları kırarak girdi. İç tefrişata ve duvarlara zarar verdi.
“Halkımızın cebinden çıkan paralarla buralar yapılıyor”
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında genel saha amiri olarak görev yapan Turgay Altıner, Vivaldi Sitesi önünde bulunan tuvaletlerin vatandaşların talebi doğrultusunda yapıldığını, bu tuvaletlerin üç kez saldırıya uğradığını söyledi. Altıner, “Burası yazın halk sirkülasyonunun çok olduğu bir bölge. Bu bölgede tuvalet olmadığı için halkımız bizden talep etmişti. Büyükşehir Belediyesi olarak biz burayı yaptık ama bazı vandalların WC’leri bu hale getirdiğini görüyorsunuz. Bu üçüncü seferdir tamirattan geçirişimiz.Biz en son demir kapı yaptırmıştık ama içeride hiçbir şey bırakmamışlar. Bunu yaptırmak da bir çözüm değil. Halkın buna sahip çıkması lazım. Bunu yapan kişileri kınıyoruz”dedi.
“Aynadan klozetlere, kapıdan kilitlere kadar hiçbir şey bırakmamışlar”
Binanın her tarafına zarar verildiğini kaydeden Altıner, “İçeride hiçbir şey bırakmamışlar. Aynadan klozetlere, kapıya, kapı kilitlerine kadar hiçbir şey bırakmamışlar. Her şeyi yağmalamışlar. Artık bilerek yapılan bir şey diye düşünüyoruz” diye konuştu.
“Bu hareketler hem vatandaşımızı mağdur ediyor hem de bizim hizmetimizi zorlaştırıyor”
Kültür Park saha sorumlusu Kerem Açıkel ise Yunuslu Göbek bölgesinde engelli vatandaşların kullanımında olan WC’de ve birinci bölgede bulunan personel odasında yapılan tahribatları anlattı. Açıkel, “Maalesef bu son 24 saat içerisinde olan bir olay. Engelli tutacağı seramik kırılarak koparılmış. Biz bu malzeme tedariğini anında yapıyoruz ama yetiştiremez duruma geldik. 24 saatte gördüğünüz gibi çöp kutularımız, tuvalet kağıtlarımız, engelli tutacağımız sürekli kırılmakta. Bilinçli ya da bilinçsiz yapılan bu hareketler hem vatandaşımızı mağdur ediyor hem de bizim hizmetimizi zorlaştırıyor. Bu yüzden hepimizin sosyal aktivite alanı olan bu Kültür Parkımıza halkımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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