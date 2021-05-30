Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı 1. Lige yükseldi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, mücadele ettiği 20202021 sezonu 2. Lig B grubu müsabakalarını namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lige yükseldi.

Mersin ekibi deplasmanda çıktığı tüm maçlardan galip ayrıldı. Kadın Hentbol Takımı, Karaman Minik, İzmir Gençlik, İzmir Bornova Belediye, Konya Hoca Ahmet Yesevi, İstanbul Defne On Otomasyonile Samsun Gençlik ve Spor Kulubü ile oynadığı maçlarda 6’da 6 yaparak 12 puanla namağlup şampiyonluğu göğüsledi.

20202021 sezonu 2. Lig B grubu müsabakalarından namağlup ayrılarak şampiyon olan takım, 12 yıl sonra 1. Lige yükseldi.

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