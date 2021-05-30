Erdemli'de asfalt çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Erdemli Belediyesinin, kentin dört bir tarafında sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, limon kokulu sokaklarda, çevreye zarar vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Kargıcak Mahallesi’nin yollarını ilmek ilmek işleyen ekipler, asfaltlama çalışmasını bitirdikten sonra yol çizgi çalışmalarına geçecek.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin dört bir tarafını ilmek ilmek işlediklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Erdemli Belediyesi olarak kentimizin dört bir tarafında hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimiz, aynı anda beş farklı noktada çalışma yapabilme kapasitesine sahip. Ekiplerimiz, sıcak asfalt atağını Kargıcak Mahallemizde başlattı. Kentimizin dört bir tarafını ilmek ilmek işlemeye devam edeceğiz” dedi.

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