Elektrik tellerine dokunan saman yüklü tır yandı

Mersin'de saman yüklü tır, kasasındaki saman yığının elektrik tellerine dokunması sonucu çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, İlhami Ş. yönetimindeki 33 PG 972 plakalı saman yüklü tır, merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki boş arazide, kasasındaki samanın tutuşması sonucu yanmaya başladı. Tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, tır sürücüsünün ifadesi doğrultusunda yangının, aracın kasasındaki saman yükünün elektrik tellerine dokunması sonucu çıktığını belirledi. Tahkikatın sürdüğü bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.