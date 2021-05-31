Epilady Kişisel Bakım Salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak: “2022’de yeni şube açmayı planlıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Epilady Kişisel Bakım Salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak: “2022’de yeni şube açmayı planlıyoruz”

İHA

Epilady Kişisel Bakım Salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak: “2022’de yeni şube açmayı planlıyoruz”

Sultanbeyli’de ilk şubesini açan Epilady Kişisel Bakım Salonu ikinci şubesini Kocaeli’nin Gebze ilçesinde açtı. Bu iki şubenin başarısı ve ününün duyulmasıyla İstanbul’un çeşitli ilçelerinden şube talepleri gelmeye başladığını açıklayan Epilady’nin kurucusu ve aynı zamanda Sultanbeyli İş Kadınları Yönetim Kurulu Başkanı Nuriye Hagi Atak, “Gelen şube isteklerini değerlendiriyoruz. 2022 için yeni bir şube açma planımız var” dedi.
2015 yılında İstanbul’un yıldızı parlayan semtlerinden olan Sultanbeyli’de ilk şubesini açan Epilady Kişisel Bakım Salonu, engellilere ve şehit ailelerine verdiği ücretsiz hizmet ile de sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Son dönemde randevuları ileri tarihlere almak zorunda kalmalarını, kişisel bakım salonunun sağlık kurallarına son derece dikkat etmesine ve insan merkezli bir hizmet benimsemelerine bağlayan Nuriye Hagi Atak “Bizim işimizde en önemli kriterlerden biri hijyendir. Hijyene dikkat edilmediği takdirde sonuçları oldukça ağır olabilir. Bu nedenle hijyen kalitesinde standartların çok üstünde hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin sağlığı bizim için maddiyattan çok daha önemli. İnsanı merkeze alan 5 farklı ödüle layık görülmüş bir müesseseyiz. 2022 için yeni bir şube açma planımız var. Ancak bunun hangi ilçede olacağına henüz karar vermedik. Fizibilite çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca pazar araştırmaları ve işimizin en yüksek hacimle icra edilebileceği bir ilçe olması bizim için önemli bir kriter. Başarı için ön araştırma yapmak şart” dedi.
Pandemi nedeniyle kapanmalardan doğan dönemler dışında her zaman randevu ile çalıştıklarını ifade eden Atak, “Bazı uzmanlarımız özel taleplerden dolayı iki şubemizde de çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle randevu almadan geldiğiniz takdirde istediğiniz her işlemi yaptırabilmeniz mümkün olamıyor. Epilady Kişisel Bakım Salonu özel hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilerimizden ricamız randevu almalarıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Silifke’de yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi
YEREL HABERLER Silifke’de yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri ...
Elektrik tellerine dokunan saman yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Elektrik tellerine dokunan saman yüklü tır yandı
Dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespit ...
Erdemli'de asfalt çalışmaları hız kesmeden sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de asfalt çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Mezitli Belediyesinin tenisçileri Antalya'dan şampiyonlukla dönüyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin tenisçileri Antalya'dan ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı 1. Lige yükseldi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı 1. ...
Mersin'de sahildeki tesisler tahrip edildi
YEREL HABERLER Mersin'de sahildeki tesisler tahrip edildi
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
YEREL HABERLER Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
Kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem, hayatını kaybetti
Tır dereye düştü, şans eseri yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Tır dereye düştü, şans eseri yaralı kurtuldu
Denetimler arttı Mersin'de gemi atıkları azaldı 2019 yılının Nisan ayından bu yana gerçekleştirilen 560 denetimde 28 gemiye yaklaşık 50 milyon lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Denetimler arttı Mersin'de gemi atıkları azaldı 2019 ...
Kanepeden düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kanepeden düşen çocuk hayatını kaybetti
Mersin’in ilk 4 aylık ihracatı 1 milyar 325 milyon dolar
YEREL HABERLER Mersin’in ilk 4 aylık ihracatı 1 milyar 325 milyon ...
Engelli park yerlerine araç koyanlara ceza kesiliyor
YEREL HABERLER Engelli park yerlerine araç koyanlara ceza kesiliyor
Tasma zincirinin halkası çenesine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Tasma zincirinin halkası çenesine sıkışan köpeği ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluğu garantiledi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol ...
Yenişehir Belediyesi robotik kodlama takımından büyük başarı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi robotik kodlama takımından büyük ...
Mezitli'nin şampiyon kadınları finalde
YEREL HABERLER Mezitli'nin şampiyon kadınları finalde
Mevsimlik bitkilerle Mersin renkleniyor
YEREL HABERLER Mevsimlik bitkilerle Mersin renkleniyor
Yangın savaşçıları Gülnar'da eğitimi yaptı
YEREL HABERLER Yangın savaşçıları Gülnar'da eğitimi yaptı
Tarsus’ta üretici kadın stantları bir kez kuruldu
YEREL HABERLER Tarsus’ta üretici kadın stantları bir kez kuruldu
(Özel) Çukurova’nın ilk deniz canlıları müzesi Mersin’de açılıyor Mersin Üniversitesi, uzun süredir çalışmaları devam eden deniz canlıları müzesini açmak için son aşamaya geldi. Müzenin bir-iki ay içinde açılması hedefleniyor İlk etapta 600’ün üzerinde deniz canlısının yer alacağı müzede, başka hiçbir yerde bulunmayan derin deniz canlılarının yanı sıra geçen haftalarda ölü olarak Mersin kıyılarına vuran 13,5 metre uzunluğunda ve nesli tükenmekte olan oluklu balina da sergilenecek
YEREL HABERLER (Özel) Çukurova’nın ilk deniz canlıları müzesi ...
Dolap üzerine düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dolap üzerine düşen çocuk hayatını kaybetti