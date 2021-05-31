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(Özel) Mersin, ikinci diş hastanesine kavuşuyor Mersin Üniversitesi, yaklaşık 15 bin metrekare alanda 120 üniteli, son teknoloji cihazlarla donatılacak diş hastanesinin yapımına başladı Rektör Çamsarı: “En geç 1,5 yıl içinde Mersin’de ilçeleriyle beraber bu derecede kapasiteli, yan dallarıyla birlikte olan bir diş hastanesini kazandırmak bizim açımızdan mutluluk verici”

İHA

– Mersin, kamuya bağlı Ağız ve Diş Hastanesinin ardından, yaklaşık 15 bin metrekare alanda 120 üniteli, son teknoloji cihazlarla donatılacak ikinci diş hastanesine de kavuşuyor. Mersin Üniversitesi, diş hastanesinin yapımına başladı. Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "En geç 1,5 yıl içinde Mersin'de ilçeleriyle beraber bu derecede kapasiteli, yan dallarıyla birlikte olan bir diş hastanesini kazandırmak bizim açımızdan mutluluk verici" dedi.

(Özel) Mersin, ikinci diş hastanesine kavuşuyor Mersin Üniversitesi, yaklaşık 15 bin metrekare alanda 120 üniteli, son teknoloji cihazlarla donatılacak diş hastanesinin yapımına başladı Rektör Çamsarı: “En geç 1,5 yıl içinde Mersin’de ilçeleriyle beraber bu derecede kapasiteli, yan dallarıyla birlikte olan bir diş hastanesini kazandırmak bizim açımızdan mutluluk verici”

– Mersin, kamuya bağlı Ağız ve Diş Hastanesinin ardından, yaklaşık 15 bin metrekare alanda 120 üniteli, son teknoloji cihazlarla donatılacak ikinci diş hastanesine de kavuşuyor. Mersin Üniversitesi, diş hastanesinin yapımına başladı. Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “En geç 1,5 yıl içinde Mersin’de ilçeleriyle beraber bu derecede kapasiteli, yan dallarıyla birlikte olan bir diş hastanesini kazandırmak bizim açımızdan mutluluk verici” dedi.
Mersin Üniversitesi (MEÜ), üniversite hastanesinin ardından kente yeni bir hastane daha kazandırıyor. İkinci hastanesini diş ve ağız sağlığı üzerine kurgulayan MEÜ, hem Mersin’e hem bölgeye hizmet verecek büyük bir diş hastanesinin yapımına başladı. Rektör Çamsarı’nın ‘Sağlık Vadisi’ adını koyduğu Tıp Fakültesinin kuzeyinde yer alacak hastane için şimdiden cihaz alımlarına başlandı.

“Hastanenin yapımına geçen hafta itibariyle başladık”
Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, diş hastanesiyle ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesinin ihalesi ile yer teslimi ve sözleşmesinin bittiğini söyledi. Çamsarı, “Mevcut Tıp Fakültemizin kuzeyinde, Diş Hekimliği okulumuzun hemen yanında L olacak şekilde 15 bin metrekare civarında, 120 üniteli, büyük, şık, güzel, son cihazlarla donatılmış bir hastane yapımına başladık geçen hafta itibariyle. Bu tür inşaatların 1 yıldan az sürmesi biraz zor ama biz çok fazla da uzatmayı düşünmüyoruz. Bir terslik olmazsa seneye bu zamanlar meydana çıkmış olur diye tahmin ediyorum. En geç 1,5 yıl içinde bölgede, Mersin’de ilçeleriyle beraber bu derecede kapasiteli, yan dallarıyla birlikte olan bir diş hastanesini kazandırmak bizim açımızdan mutluluk verici” diye konuştu.

“Çok büyük bir hizmet verecek”
Diş hastanesinin Diş Hekimliği Fakültesine bağlı olacağını belirten Rektör Çamsarı, hastanede fakültede verilen bütün eğitimlerin, bütün dalların birimlerinin de olacağını dile getirdi. Hastanede birim paylaşımlarını yaptıkları bilgisini veren Çamsarı, “Onların endodonti, ortodonti, pedodonti, yani çocuk diş de dahil olmak üzere hemen hemen bütün bölümlerin radyolojisi de dahil binada yeri olacak. Çok büyük bir hizmet verecek, çünkü biz burada ilk açtık, daha 4’üncü yılımızdayız, bu kadar hasta bulacağımızı, bu kadar rağbet olacağını biz de düşünmüyorduk. Artık kapasitesi çok sınırlı bir yerde hizmet verdiğimiz için aylar sonraya randevu vermemiz gerekiyor. O kadar yoğun ki, bazen randevuları kapatmak zorunda kalıyoruz. Bu, burada bu işi götüremeyeceğimizin de kanıtı oldu. Onun için Ankara’ya isteğimizi ilettik, Lütfi Elvan bakanımızın da desteğiyle buraya özel bir bütçe çıkarttık. Dolayısıyla sağlık birimlerimizin yanında, o vadi baştan aşağı sağlık birimi oluyor, Diş Hekimliğimizi de oraya kazandırıyoruz. Allah kısmet ederse onun da kuzeyine daha sonra Eczacılık Fakültesiyle ilgili bir düşüncemiz var. Sözlü olurunu aldık, seneye onun da istemini yapacağız ve orası ‘sağlık vadisi’ olacak” ifadelerini kullandı.
Bölgeye ‘sağlık vadisi’ ismini kendisinin koyduğunu ve çok sevdiğini vurgulayan Çamsarı, “Hemşireliğinden tıp fakültesine, diş hekimliğinden eczalığına sağlık bilimlerinin hepsi orada olacak. Ayrıca, özel hayvan laboratuvarlarından deney laboratuvarına kadar bütün birimler orada bilim üretecek. Ve buna da bir adım kaldı. Gerçekten zorunu başardık, geriye kaldı 2 tane bina. Bunu da yaptık mı proje tümden bitmiş oluyor” şeklinde konuştu.

“Sadece inşaatı için 50 milyon liraya yakın bütçe ayrıldı”
“Diş hastanesinin sadece inşaat için 50 milyon liraya yakın bütçe ayrıldı” diyen Çamsarı, ancak hastanenin içinin dışından pahalı olduğunun altını çizdi. Hastaneye alınacak cihazların özellikle son model, son teknoloji olmasına çok dikkat ettiklerini kaydeden Çamsarı, şöyle devam etti: “Bir cihazı aldığınızda çok çabuk günü geçiyor. En az 10 yıl eskimeyecek bir modelde olsun istiyoruz. Bunu yaptığımızda bizim 2030’a kadar cihaz ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum; çünkü cihaz için ayrıca para alınıyor devletten, inşaat için ayrı alınıyor. İnşaat, 11,5 yılda bittiğinde biz o döneme kadar, hatta şimdiden üniteleri almaya, iç hazırlığını yapmaya başladık. Tümünü birden o zaman alalım da koyalım dediğimizde bütçe sıkıntı oluyor. Biz kendi kazancımızdan da ünite alıyoruz, sadece devletten değil. Kantin, kafeterya, öğrenci aidatları gibi gelirleri biriktirip, cihaz ve ünite alıp depoya koyuyoruz, hastane açıldığında aylarca onu beklemeyelim diye.”

“Mersin hem hizmetini kazanacak hem argesini kazanacak”
Diş alanında Mersin’de bilimsel anlamda çalışma yapan, geliştiren, arge yapan bir birim olmadığına dikkat çeken Çamsarı, “Diş hastanemizle Mersin hem hizmetini kazanacak hem argesini kazanacak. Aslında sadece Mersin de değil, oluşturduğumuz personelin bu konuda çok yetkin olmasına dikkat ediyoruz. Bu işin argesini ve geliştirmesini de hem cihaz anlamında hem ilaç anlamında yapacak bir merkez kazanacak Mersin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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