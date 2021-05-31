Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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MERSİN, (DHA)AKDENİZ´de merkez üssü KKTC açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü KKTC´nin Güzelyurt açıkları olarak saptadığı deprem saat 09.23´te meydana geldi. Depremin derinliği 25.63 kilometre olarak ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur MERSİN, (DHA)

2021-05-31 10:19:26



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