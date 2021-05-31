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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Sanatla Renklendir Hayatını” projesine Silifke’de ortak oldu

İHA

“Sanatla Renklendir Hayatını” projesine Silifke’de ortak oldu

“Sanatla Renklendir Hayatını ColorYourLıfeWıth Art” Projesine Mersin'in Silifke ilçesinden Gazipaşa İlkokulu Öğretmeni Hasan Önal ortak oldu. Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin “Sanatla Renklendir Hayatını” projesinin tanıtım afişini imzalarken bu çok kapsamlı proje için emeği geçenlere teşekkür etti.
Mersin genelinde 7 ilçe 10 okulda yurt dışından Makedonya’dan 2 öğretmen ile Davultepe Belediyesi ilkokulu öğretmeni Handan Maden ve Mezitli Muhittin Develi İlkokulu Gökçen Dinçer kuruculuğunda “Sanatla Renklendir Hayatını ColorYourLıfeWıth Art” projesi düzenlendi.
Projeye, Akdeniz ilçesinden Şifa Kurt, Akdeniz Gazipaşa İlkokulu Ayşe Güler, Gazipaşa İlkokulu Ercan Dincer, Akdeniz Yakaköy İlkokulu, Toroslar İlçesinden Selçuklar İlkokulu Öğretmeni Alev Demir Gülay, Yenişehir İlçesinden 50. Yıl Gökçeller Müdür Yardımcısı Taner Gülay, Çamlıyayla İlçesinden Çamlıyayla Atatürk ilkokulu Müdür Yardımcısı Akif Yavuz, Erdemli İlçesinden Erdemli Atatürk İlkokulu Öğretmeni Hakkı Büyüköztürk, Silifke İlçesinden Silifke Gazipaşa İlkokulu Öğretmeni Hasan Önal, Kuzey Makedonya Gülten Malik ve Kuzey Makedonya PeceKocovskı ortak oldular.
Proje ile ilgili bilgi veren Silifke Gazipaşa İlkokulu Öğretmeni Hasan Önal, “Projede öğrencilerimizi, sanatın çeşitli dallarıyla tanıştırıp onlardaki ilgi ve yetenekleri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu projeyle öğrencilerimizin hem uzaktan eğitim hem de yüz yüze eğitimde katılabilecekleri sanatsal etkinlikler oluşturarak bedensel, ruhsal ve bilişsel yönden gelişmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Sanatın çeşitli dallarıyla tanışan öğrencilerimiz yapılacak aktivitelerle hayal güçleri gelişerek daha öz güvenli bireyler olacaklardır. Ayrıca pandemi döneminden psikolojik olarak etkilenen öğrencilerimizin daha eğlenceli ve verimli zaman geçirmeleri sağlanacaktır. Şubat ayında başlayarak mayıs ayında sona erecek projede resim, müzik, dans, el sanatları, drama ve yazarlık sanat dallarımızda etkinlikler yapılarak birçok ortak ürün ortaya çıkarmaktadırlar. Öğrencilerin sanat dallarını daha iyi kavramaları için bu sanat dallarındaki ünlü kişilerle online söyleşiler yapılmaktadır” dedi.

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