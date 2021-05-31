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AHBİB 9 üyesiyle İSO 500’de İSO 500’de AHBİB’e üye 9 şirket yer aldı

İHA

AHBİB 9 üyesiyle İSO 500’de İSO 500’de AHBİB’e üye 9 şirket yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020 Araştırması’nda Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) üyesi 9 firma listeye girme başarısı gösterdi. AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, İSO 500 listesinde bir önceki yıla göre AHBİB üyesi firmaların büyük çoğunluğunun üst sıralara yükseldiğini belirtip, “Covid19 pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yükseliş sağlaması bizlere büyük mutluluk ve gurur yaşatıyor” dedi.
İSO’nun Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda AHBİB üyesi firmalardan Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş. bir önceki yıla göre 13 basamak yükselerek 150’inci sıraya yerleşti. Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 49 basamak çıkışla 163’üncü oldu. Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. 103 sıra yükselerek 173’üncülüğe çıktı. Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. 11 sıra gerileyerek 197’inci sırada yer aldı. Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş. 16 sıra yükselerek 270’inciliğe yerleşti. Armada Gıda Tic. San. A.Ş. 105 basamak ilerlemeyle 301’inci oldu. ADM Besin ve Tarım A.Ş. 73 sıra yükselişle 354’üncülüğe çıktı. Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. 41 basamak çıkışla 417’inci sıraya yerleşti. Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 13 basamak ilerleyerek 455’inci sırada yer aldı. AHBİB’e bağlı firmaların araştırmaya konu olan yıldaki üretimden net satışları toplam 10 milyar 531 milyon TL’ye ulaştı.

“İSO 500’e giren üyelerimizin ihracatımızdaki payı büyük”
İSO 5002020’yi sektörel olarak değerlendiren AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, “Covid19 pandemisinin etkili olduğu 2020 yılında yüzde 14,8 artışla 1 milyar 214 milyon dolarlık ihracat başarısına imza atmıştık. 7,30 milyar dolarlık ülke geneli sektör ihracatından aldığımız pay ise yüzde 16,11 düzeyinde gerçekleşmişti. Koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde yıkıcı etkilerinin olduğu 2020’de iç pazarda vatandaşlarımızın taleplerini fazlasıyla karşılayıp, 182 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Küresel ticarette talep daralmaları ve tedarik zincirinde kopmalara neden olan bu yılda 40’ı aşkın ülkede ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Elde ettiğimiz bu ihracat performansında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020 Araştırması’nda listeye giren üyelerimizin büyük payı bulunuyor. Devler Ligi’nde yer alarak bizlere büyük gurur ve sevinç yaşatan üyelerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“Maliyetlerimizi düşürmemiz için destek bekliyoruz”
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Türkiye’ye daha fazla döviz kazandırmak için tüm imkanları seferber ederek bundan sonraki yıllarda da üretmeye ve ihracata kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Başkan Hüseyin Arslan, şunları söyledi:
“Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörünün küresel pazarlarda daha fazla söz sahibi olabilmesi için üretim maliyetlerini düşürerek rekabetçiliğini artırması gerekiyor. Maliyetlerimizde en büyük orana sahip olarak enerji giderlerini aşağı çekebilmek için de yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmamız konusunda devlet desteklerin artırılmasını bekliyoruz. İklim değişikliği ve kuraklığa karşı üretim kapasitemizi koruyabilmemiz ve rekolte artışları elde edebilmemiz için de sulama yatırımlarına hız verilmesi, üreticilerin suyu tasarruflu kullanması yönünde teşvik edilmesi ve ürün desenlerinin belirlenerek planlamalar yapılması gerekiyor. Ayrıca pek çok pazardan yumuşak buğdaydan üretilen makarnaya yönelik yüksek siparişler gelmesine rağmen bu fırsatları değerlendiremiyoruz. Durum buğdayı dışında makarna ihracatına engel olan düzenlemenin yeniden ele alınmasını bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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