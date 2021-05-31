Anamur açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

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– Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında Güzelyurt Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de saat 09.23’te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Mersin'in Anamur ilçesi açıklarındaki Güzelyurt Körfezi'nde meydana gelen deprem, yerin 25,63 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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