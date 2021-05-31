– Mersin’de nisan ayında 2 bin 474 taşıtın daha trafiğe eklenmesiyle toplam taşıt sayısı 656 bin 721’e yükseldi. Bu taşıtların yüzde 45,6’sını otomobiller oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Motorlu Kara Taşıtları Nisan 2021 sonuçları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 13,6'sını kamyonet, yüzde 6’sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Mersin’de 4 ayda 9 bin 356 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin’deki taşıt sayısı da değerlendirildi. TÜİK verilerine göre, Mersin’de nisan ayında 2 bin 474 taşıtın daha trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında 654 bin 247 olan taşıt sayısı, yeni kayıtlarla birlikte nisanda 656 bin 721’e yükseldi.

Mersin’de trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 45,6’sını otomobil, yüzde 23,8’ini motosiklet, yüzde 17,3’ünü kamyonet, yüzde 5,6’sını traktör, yüzde 5,3’ünü kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık 2020 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 647 bin 365 taşıt bulunan Mersin’de, 2021’in ilk 4 ayında 9 bin 356 taşıt daha trafiğe eklendi. Mersin, nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısıyla Türkiye genelinde 8’inci sırada yer aldı.

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