Silifke’de toprak kayması nedeniyle 2 ev boşaltıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karahacılı Mahallesi’nin Sarıcalanı mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, 2 müstakil evdeki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. 2 evde her hangi bir zarar olmazken, erik bahçelerinin bir bölümü toprak altında kaldı. Jandarma mahalleye çıkan yolları trafiğe kapattı.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Güvenlik gerekçesi ile evinden tahliye edilen Mehmet Ali Atik, “Sabah saatlerinde komşum bana telefon açtı. Tahmini 1 ila 1,5 kilometre göçük meydana geldi. 2 ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Tarım arazimizde hasar oluştu. Sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Karayolları yetkilileri olayla ilgili çalışma başlattı.

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