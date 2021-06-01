Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması

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Mersin'de jandarma ekiplerince 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganıyla drone destekli trafik uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Trafik Güvenliği Eylem Planı' kapsamında Erdemli ilçesi Tömük ve Kargıpınar mahallerinde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla drone destekli trafik ve asayiş timlerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Yakalanma duygusunun üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 185 araç kontrol edilirken, hiçbir araca cezai işlem uygulanmadı. Denetimlerde ayrıca sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

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