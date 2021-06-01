Nazım Hikmet, ‘Aslolan Hayattır’ oyunu ile anılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ı ölümünün 58’inci yılında “Aslolan Hayattır” oyunu ile anacak. Müzikli oyun, 3 Haziran’da saat 20.00’de Kongre ve Sergi Sarayında Mersinli tiyatro severlerle buluşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek olan “Aslolan Hayattır” isimli müzikli oyun, pandemi kurallarına uygun şeklide seyirciyle buluşacak. Sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı oyunu tiyatro severler, bugünden itibaren Kongre ve Sergi Sarayından temin edecekleri ücretsiz biletle ve HES kodu ile giriş yaparak izleyebilecek.

Yaşamı, şiirleri ve şarkılarıyla Nazım Hikmet’in anısına sahnelenecek oyuna, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren orkestralardan sanatçılar eşlik edecek.

Haluk Işık tarafından kaleme alınan ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak’ın rejisörlüğünü üstlendiği oyunun koreografisi Serbülent Biçer’e, dekor ve kostüm tasarımı ise Erdem Sucuoğlu’na ait.

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