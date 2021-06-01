Mersin'de plajlar yaza hazırlanıyor Aralarında Kızkalesi'nin de bulunduğu turizm bölgelerindeki 9 plajda şezlonglardan şemsiyelere, engelli rampalarından kafelere kadar tüm hazırlıklar hızla sürüyor

Mersin'de aralarında Kızkalesi'nin de bulunduğu turizm bölgelerindeki 9 plajda şezlonglardan şemsiyelere, engelli rampalarından kafelere kadar bir çok konuda yaz hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, haziran ayının başında açılan yaz sezonunda vatandaşların gözü Akdeniz sahillerine çevrildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, aralarında Kızkalesi’nin de yer aldığı Susanoğlu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında sezon hazırlıklarına başladı. Sahilde temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, şezlong düzenlemesini de gerçekleştiriyor.

Şezlonglar ve şemsiyeler yerini aldı

Ekipler, kumsalda sosyal mesafeli adalar oluşturdu. Bu adaların içerisine 2’şer adet şezlong ve bir adet şemsiye yerleştirilirken, şezlonglardan şemsiyelere kadar her nokta dezenfekte edildi. WC, soyunma kabinleri, engelli rampaları, kafeler ve daha birçok hizmetin en kaliteli şekilde sunulması için ekipler kolları sıvadı.

WC, duş ve soyunma kabinlerinin sayısı arttı

Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, yeni sezona yenilenmiş bir şekilde başladıklarını vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği WC’lerimizin sayılarını artırdık. Bakımlarını yapıyoruz. Daha düzenli ve daha temiz bir hale getiriyoruz. Duşlarımızı ve soyunma kabinlerimizi de yeniledik, sayılarını artırdık. Onların da düzenli olarak steril kalmalarını sağlıyoruz” dedi.

Bu sene 3’ncü mavi bayrak alındı

Mavi bayrak sayısını bu sene 2’den 3’e çıkarttıklarını kaydeden Yıldız, “Vatandaşları Türkiye’nin birincisi, Akdeniz’in incisi Mersinimize bekliyoruz” diye konuştu. Türkiye’de büyük takdir toplayan ve bedensel engelli vatandaşların denize girmelerini kolaylaştıran engelli rampalarıyla ilgili de Yıldız, “3 halk plajımızda bulunan engelli rampasını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in destekleriyle 7 halk plajımıza taşımış bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.

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