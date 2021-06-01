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Akdenizli ihracatçılar İSO 500’e damga vurdu Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda AKİB üyesi 54 şirket listeye girdi AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, yakın gelecekte değeri yüksek tarımsal üretimde, tasarım üstünlüğüne sahip, teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde AKİB’in Türkiye’nin ihracatına çok daha büyük destekler vereceğini vurguladı

İHA

Akdenizli ihracatçılar İSO 500’e damga vurdu Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda AKİB üyesi 54 şirket listeye girdi AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, yakın gelecekte değeri yüksek tarımsal üretimde, tasarım üstünlüğüne sahip, teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde AKİB’in Türkiye’nin ihracatına çok daha büyük destekler vereceğini vurguladı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) üye 54 şirket listeye girdi. AKİB’e bağlı firmaların araştırmaya konu olan yıldaki üretimden net satışları toplam 169 milyar 239 milyon TL’ye ulaştı.
AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, İSO 500 araştırmasının sanayi sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyümesinden ihracatına, finansmanından yatırım iklimine kadar birçok alanda detaylı bilgiler içerdiği için önemli bir gösterge olduğunu belirtip, Covid19 salgınının hüküm sürdüğü 2020 yılında İSO 500’de AKİB olarak 54 firma ile temsil edilmenin gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Sin, “Sıralamaya giren tüm firmalarımızı pandemiden kaynaklı zor koşullara rağmen, ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Demir çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri ile yaş meyve sebze sektörlerinden aldığı güçle Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren birliklerinden biri olan AKİB’in İSO 500’de önemli bir temsil gücü elde ettiğini vurgulayan Koordinatör Başkan Nejdat Sin, “İstanbul Sanayi Odası’nın şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak değerlendirdiği araştırmada AKİB’in sorumluluk bölgesindeki illerden Kayseri 13, Adana 10, Mersin 7, Hatay 6 ve Karaman’dan 1 üyemiz İSO 500 listesine girmeyi başardı. Kanuni merkezi AKİB bölgesi dışında olan ancak üretim tesisleri Akdeniz Bölgesi’nde bulunan 17 şirket de bu prestijli sıralamaya adını yazdırdı. Kocaeli merkezli üyemiz Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 58 milyar 592 milyon TL üretimden net satışıyla İSO 500 listesinde birinci sıradaki yerini korudu. AKİB klasmanında şeref kürsüsüne çıkan diğer üyelerimiz İskenderun Demir Çelik A.Ş. 16 milyar 909 milyon TL ile 10’uncu, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 10 milyar 225 TL ile 16’ncı sıraya yerleşti. İSO 500’ün 1 trilyon 179 milyar TL’lik üretimden net satış tutarında AKİB üyesi şirketler 169 milyar 239 milyon TL değer ile yüzde 14,35’lik pay aldı” diye konuştu.

AKİB’den dört sektör İSO 500’de öne çıktı
İSO 500 listesinde yer alan AKİB üyelerinin faaliyet alanlarına göre kimyevi maddeler, demir çelik, mobilya, hububat ve bakliyat ile tekstil sektörlerinin öne çıktığını kaydeden Başkan Nejdat Sin, şunları söyledi:
“Tüm dünya genelinde tahminlerin çok ötesinde sınırları zorlayan korona virüs salgını 2020 yılında küresel ticaretin daralmasına ve tedarik zincirinde kopmalara neden oldu. Bu zorlu yılda 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracata imza atan Birliğimizin, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda 54 üye ile temsil edilmesi bizlere büyük gurur ve mutluluk yaşatıyor. Sanayi devleri arasına adını yazdıran tüm üyelerimizi ve çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyoruz. Katma değeri yüksek tarımsal üretimin yanında tasarım üstünlüğüne sahip teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde de söz sahibi olan Akdeniz Bölgesi’nin üretim gücünü dünya genelinde 215 ülke ve özerk bölgeye yansıtan üyelerimizin Covit19 virüsünün aşılama ile ortadan kaldırılmasıyla birlikte hem üretimde, hem de ihracatta daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz.”

"Büyük ölçekli önemli yatırımlar ihracatımızı daha da artıracak"
Akdeniz Bölgesi’nde projelendirilen büyük ölçekli önemli yatırımların inşaatına başlandığını, bazılarının da temel atma aşamasına geldiğini kaydeden Başkan Nejdat Sin, yakın gelecekte değeri yüksek tarımsal üretimde, tasarım üstünlüğüne sahip, teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde AKİB’in Türkiye’nin ihracatına çok daha büyük destekler vereceğini vurguladı. Başkan Nejdat Sin, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Adana’da petrokimya, enerji, gıda, tekstil ve mobilya sektörlerinde 15 yeni organize sanayi bölgesi ve sanayi sitesi kuruluyor. Sasa Polyester’in yaklaşık 11,3 milyar liralık sabit yatırımla Adana’da yapacağı saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretimi tesisi, proje bazlı devlet yardımı kapsamında destekleniyor. Çukurova Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyete geçen Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi’nde tarım, tekstil, kozmetik, gıda, ambalaj ve otomotiv sektörlerinde kullanılan katma değeri yüksek kimyasalların üretim teknolojisi geliştirilecek. Otomotiv odaklı teknoloji şirketi olmayı hedefleyen Temsa, elektrikli otobüslerin üretiminin yanı sıra otonom araçlar, araç şarj ünitesi ve şarj istasyonları alanlarında çalışmalar yapıyor.
Tosyalı Holding’in İskenderun’da 2,5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yıllık 4 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip tesisi tamamlanma aşamasına geldi. İskenderun’da Oyak Holding’in 1,8 milyar liralık yatırımla 220 bin ton üretim kapasiteli karbon siyahı üretim tesisi yıllık 300 milyon dolarlık ithalatı ikame edecek. Türkiye’nin en büyük mobilya ihtisas sanayi sitesi Antakya’da kuruldu. 100 firmanın faaliyet göstereceği bu sitede Hataylı mobilya üreticileri 70 milyon dolarlık ihracatı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.
Mersin’in ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesi unvanını taşıyan MersinTarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren 100 fabrikanın yıllık 250 milyon dolar ihracat gerçekleştirmesi hedefleniyor. Yeni kurulan Tarsus Organize Sanayi Bölgesi de yatırımcılar için cazibe merkezi oldu.
Kayserili sanayicilerimiz Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde oluşturulan Kayseri OSB Dubai Türkiye Ticaret Merkezi’ni faaliyete geçirdi. 3 milyar dolarlık pazar hacmine sahip olan bu bölgede Kayseri'de üretilen sanayi ürünlerinin tanıtımı ve pazarlaması daha etkin şekilde yapılacak. Mobilya sektörünün en büyük firmalarının kümelendiği Kayseri ilimizde süngerin ham maddesi olan poliol’ün yerli imkânlarla üretilmesi için kentteki sanayiciler güç birliği oluşturdu. Bu projeyle 1 milyar dolarlık ithalatın ikame edilmesi hedefleniyor.
Sözünü ettiğimiz bu yatırımlar, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine büyük canlılık getirecektir. Birçok sektörde yan sanayinin gelişmesine imkan sağlayacak yeni yatırımlar, bölge ihracatımızda da büyük sıçramalar yapmamızın anahtarı olacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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