Başkan Bozdoğan asfalt çalışmalarını inceledi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çalışma alanlarını ziyaret ederek yol yapım ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolları deforme olmuş mahallelerin sokaklarında asfaltlama, gereken yerlerde yama, kaldırım düzenleme ve bordür yenileme çalışmaları, belirlenen plan ve program dahilinde aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahada yaptıkları incelemelerin ardından, mahallelerde ihtiyaç duyulan yerlerde ve halkın talepleri doğrultusunda ilçe sakinlerinin ulaşım konforu ile birlikte araç sürüş kolaylığının sağlanması adına çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezi, kırsal bölgeler ayrımı yapmadan şehrin yollarında halkın yaşamını kolaylaştırıcı hizmetleri kesintisiz olarak sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt sezonu boyunca asfalt serme, asfalt yama, soğuk asfalt, yol açma ve düzenlemenin yanı sıra kaldırım düzenleme, bordür yenileme çalışmalarını da devam ettirecek.

Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamaların genişletildiği tam kapanma sürecini fırsata çevirip yol bakım ve onarım çalışmalarında hayli yol kat eden ekipler, Anıt Mahallesi'nde daha önce asfaltlamaya hazır hale getirdikleri sokakları sıcak asfalt ile kaplayıp yolları daha düzgün hale getiriyorlar.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin ön planda tutulduğu yol düzenleme çalışmalarının aralıksız olarak süreceğini bildirerek, ekiplere kolaylıklar diledi.

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