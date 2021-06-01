Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde 4, Silifke ilçesi Atayurt ve Taşucu mahallelerinde ise 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3.5 kilo bonzai, 50 gram kubar esrar, 75 gram metamfetamin ile 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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