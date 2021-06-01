Mersin merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü kurmak şartıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 103 kişi gözaltına alındı. 7 kişiyi arama çalışmaları sürerken, 52 kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı öğrenildi. Şahısların kamu kurum ve kuruluşlarını yaklaşık 100 milyon lira zarara soktukları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler kurarak 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'resmi belgede sahtecilik' yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uzun süre hem teknik hem fiziki takip yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi belirlerken, 28 paravan şirket kurulduğunu, bu şirketlerde 406 kişinin sigortalı gibi gösterildiğini tespit edildi. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırdığı belirlenen şahıslara yönelik, bugün operasyon için düğmeye basıldı. 300 polisin katılımıyla Mersin merkezli Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van’da belirlenen 115 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, içlerinde 6 kamu çalışının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınırken, 5 tabanca, 2 tüfek ile birçok şirkete ait fason ajandalar ele geçirildi.



SGK primlerinden kamuyu 18 milyon zarara uğratmışlar

Yapılan incelemelerde, bu şahısların sigortalı gösterme karşılığında kişi başı 400600 arasında aylık para aldığı, prim borçlarını da ödemeyerek 2020 yılında kamuyu 18 milyon zarara uğrattıkları ortaya çıktı. Sigortalı gösterilen şahısların sağlık hizmetlerinden faydalanarak emekli primi gün sayısını doldurdukları ve emekli oldukları da anlaşıldı. Şüphelilerin kurmuş oldukları paravan şirketleri faaliyetteymiş gibi göstermek amacıyla sahte faturalar kesip, yüzde 3 ile 10 arasında değişen oranda bu faturaları satıp, 2020 yılı içerisinde 2 milyon 700 bin lira vergi borcuna sebep oldukları, paravan şirketler üzerinden sigortalı gösterdikleri kişilere yatan bin 168 TL pandemi yardımını da şahıslardan elden alarak, kendi aralarında paylaştıkları belirlendi.



İŞKUR'dan da 1 milyon 618 bin lira ödeme almışlar

Şahıslar ayrıca kurdukları şirketleri İŞKUR'a bildirerek işbaşı eğitim kurslarına dahil ettikleri, işbaşı eğitimi sayesinde şahısların SGK primleri ve sağlık giderlerini İŞKUR tarafından sağladıkları, kurslar sonunda İŞKUR tarafından paravan şirketlere 1 milyon 610 bin lira ödeme yapıldığı tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişiyi arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan 52 kişinin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.