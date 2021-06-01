Tarsus Belediyesinden esnafa nefes aldıracak destek

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, pandemiden etkilenen esnafa desteklerinin süreceğini, mahsulü tarlada kalan çiftçilerin ürününü bedeli karşılığında alıp halka ücretsiz dağıtma uygulamasının devam edeceğini söyledi.

Tarsus Belediyesi Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan Başkanlığında gerçekleşti. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanmasına geçildi. Toplantıda Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezine yaşamı boyunca kendini iyiliğe adamış, ilçenin tanınmış simalarından halk arasında Hala olarak tanınan Güner Yüksek isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda, belediyenin şirketlerinin hesaplarının incelenme komisyonu üyeleri tarafından ayda bir kez incelenmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Haluk Bozdoğan, "2021yılında belediyemizden iş yeri kiralayan esnafa destek olmak amacıyla pandemiden etkilenme seviyelerine göre kira indirimi yaptık. Tamamen kapalı olan halı saha, lunapark, spor salonları, kahvehaneler gibi iş yerlerine yüzde 50, pandemi sürecinde çalışan iş yerlerine yüzde 10, açık olduğu halde işlerinde düşüş olan esnafa yüzde 30 indirim yapıldı. Bunun yanı sıra 2021 yılı boyunca tüm kiracıların kiralarında artış yapılmamasını kararlaştırdık. Ayrıca önümüzdeki ayda esnafımıza destek paketini açıklayacağım. Esnafımız çok zor durumda. Mümkün olduğu kadar yardımcı olacağız. Mahsulleri tarlada kalan çiftçinin ürünleri alıp, halkımıza ücretsiz dağıtımı sürdürüyoruz" dedi.

Bozdoğan, sıcak yaz günleri öncesinde Tarsuslulara bir müjde de verdi. Bozdoğan, "Tarsus plajı bu şehrin yıllardır kanayan yarası. 104 dönümlük alana talip olduk. Eğer bir engel çıkmazsa plajı düzenleyeceğiz ve işleteceğiz" diye konuştu.

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