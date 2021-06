Üreticilerin ham karpuz tepkisi: Tarlada kalan karpuzları kırdılar Tarsus'ta erken hasat yapılmasından dolayı ham karpuz satılamadı, yetişen karpuzlar da değerini bulmadı

Türkiye’nin karpuz üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Mersin’de ürünün olgunlaşmadan yapılan hasadı üreticinin tepkisine neden oldu. 1015 gün önce hasadı yapılan karpuzların büyük kısmının ham çıkması nedeniyle yetişen karpuzlar gerçek değerini bulamadı.

Özel Bahşiş Mahallesi’nde 10 bin alanda karpuz yetiştirdiğini belirten Hüseyin Özel, meyvelerinin değerini bulmadığını, sebebinin de erken çıkan karpuzlardan kaynaklandığını söyledi. Özel, “Bundan yaklaşık 1520 gün önce bütün Çukurova bölgesindeki üreticiler karpuzlarını ham ham kırdılar. Ham ham kırdılar, fiyatlardan birden 3 liradan 3 kuruşa düştü. Karpuzlarımız tarlada kaldı. Şu an alan yok. Tüketiciler aldı, karpuzu ham ham yediler. Şu an karpuzumuz tam kızardı, yani olgunlaştı ama alan yok. Tüketici ham ham karpuz alınca şimdi almak istemiyor. 10 bin alandaki karpuzumuz tarlada kaldı. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Sesimizi duymalarını istiyoruz. Çiftçi olarak çok zor durumdayız. Sesimizi duysunlar. Dönüme 3 bin TL masraf yaptık. Bittik, öldük, kan ağlıyoruz, son damlaya geldik. Bu sene yaptık, önümüzdeki yıl yapacağımız. Evimize ekmek götüremeyecek durumdayız. Tarım ve Orman Bakanımızdan yardım bekliyoruz” dedi.



Üreticinin üzerinde herkes geçiniyor

Üretici üzerinde herkesin geçindiğini belirten çiftçi Hasan İbiloğlu, kardan vazgeçtiklerini, zarar etmemek için mücadele verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanında patates üreticilere yaptığı destek gibi kendilerine destek beklediklerini belirten İbiloğlu, “Ben bir karpuz üreticisiyim. Sattığım ürün şu an 30 kuruş, aldığım ürünler zam üstüne zam. Bizim üstümüzden komisyoncu, halci, tüccar, işçi, gübreci, inşaatçı, mazotçu ve herkes geçinir. Ama bizi kimse beğenmez, herkes laf söyler. Şuan zararımız dönüme 4 bin lira. Zarardan vazgeçtik, yatırdığımız paranın kurtarma derdindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız patates aldı dağıttı, bize de böyle bir çare bulsun, olmaz mı. Ürünümüz bazı uyanık tüccarların sayesinde para etmedi. Ham kırdılar. Tüketici haklı aldığı karpuz ham çıktı. O zaman ham çıkmasaydı, şimdi bu durumda olmazdık” dedi.

