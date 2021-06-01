Çalıntı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirip dolandırıcılık yapmışlar (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



11 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin'de çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, satın aldıkları aynı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçlarınki ile değiştirip piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 11'i mahkemece tutuklandı. 4 kişiye ev hapsi veren mahkeme, 6 kişiye de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-06-01 23:11:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.