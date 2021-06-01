Mersin'de çete operasyonuna 11 tutuklama

Mersin merkezli 7 ilde, çalıntı ve hacizli olan tır dorselerinin ve çekicilerinin şase ile motor numaralarını değiştirerek satan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'nitelikli dolandırıcılık', 'oto hırsızlığı', 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma', 'mala zarar verme', 'suç delillerini gizleme, yok etme ve saklama' olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 şahsı belirledi. Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, A.M.Y., H.Y., B.Y., M.K., F.K., H.K., M.H., H.C., Y.A., F.Y., V.Ç., K.Ç., E.A., M.M.Y., Z.G., M.D., A.U., H.G., M.K., E.T. ve Z.A. isimli şahıslar gözaltına altına alındı. Şahısların çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ile şase numaralarını değiştirip, sattıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanırken, 4 şahıs ev hapsi, 6 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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