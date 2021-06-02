Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda,
Çiftlik ve Bağlar mahallelerinde 2 şahsın evinde sakladığı tarihi eser niteliği taşıyan eserleri satmak amacıyla müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 27 sikke, 2 yüzük, 2 dedektör ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.