Mersin’de uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşümün ilk örneği olan ve merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin yoğun çabalarıyla TOKİ’nin, Çay Mahallesi Ataş yerleşkesinde Haziran 2020’de temelini attığı 20 bloktan oluşan 416 konutun tamamlanmasında sona gelindi. Yakında peyzaj çalışmalarının başlayacağı yeni yerleşim merkezinden sadece Çay Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yararlanacak.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde yer alan Ataş yerleşkesinde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm projesi hayali gerçekleşiyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Çay Mahallesi'ndeki Ataş yerleşkesinde 142 dönümlük alanda başladığı yerinde kentsel dönüşüm projesinde ilk etabın tamamlanmasına artık sayılı günler kaldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çay Mahallesi ‘TOKİ Yerinde Kentsel Dönüşüm Proje Sahası’ içerisinde bir tanıtım toplantısı düzenleyerek, projede gelinen son aşamayı anlattı. Toplantıya, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun yanı sıra siyasi parti, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.



“Yaklaşık 1 yılda son aşamaya geldi”

Başkan Gültak, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin temellerinin yaklaşık 1 yıl önce atıldığını anımsatarak, hızlı bir şekilde Çay Mahallesi'nde yerinde kentsel dönüşümü başlattıklarını söyledi. 142 dönümlük TOKİ rezerv alanında 20 blokta 415 daire bulunduğunu belirten Gültak, “Pandemiye rağmen yaklaşık 1 yılda son aşamaya geldi. Yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Burada 328 adet 3+1; 188 adet de 2+1 konut bulunmakta. Yanı sıra 36 adet dükkandan oluşan bir iş merkezi ile 8 dükkandan oluşan bir iş merkezi yer alıyor. İçinde okulu, camisi, 14 dönüm park alanı, yeşil alan, doğalgazı, otoparkları ve bodrumları gibi birçok sosyal donatıdan oluşan bir alan. Hemen hemen kaba inşaatı bitti, peyzaj çalışmalarına başlanacak. 5 bloğun dış cephesi bitti, 6 bloğun da bitmek üzere. Yüklenici firmanın söylemiyle çok kısa bir zaman sonra tamamlanmış olacak” dedi.



“Sadece Çay Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımıza tahsis edildi”

Buradaki konutlar bitip devir teslim işlemleri yapıldıktan sonra projenin ikinci etabında sağ taraftaki büyüme alanına da TOKİ ile birlikte yaklaşık 300 civarında konut yapmayı planladıklarını dile getiren Gültak, “Buranın bir güzelliği var, sadece Çay Mahallesi'nde oturan yaklaşık bin 200 hak sahibi vatandaşa tahsis edildi. Bin 200 vatandaşımızla tek tek konuşup sadece Çay Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımızla anlaşmaya çalışacağız. TOKİ’de olmayan bir şartnameyi de koyduk; 5 yıldır burada oturduğunu resmi evrakla ispatlayan kiracı vatandaşlarımıza da buradan yer vereceğiz. Dolayısıyla 700’ün üzerinde konuttan oluşan bu alan sadece Çay Mahallesi'nde oturan vatandaşlar için yapıldı” diye konuştu.



“Barış Mahallesi'nde de 1 Eylül’den itibaren kentsel dönüşüme başlıyoruz”

Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallerinde de TOKİ çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Gültak, “Barış Mahallesi'nde de kentsel dönüşüme başlıyoruz. Vatandaşlarımızın 80’i ile anlaştık ve şu an Barış Mahallesi'nde tapu devir işlemlerini başlattık. Vatandaşlarımız yakında Barış Mahallesini boşaltacaklar ve kira desteği almaya başlayacaklar. Çok yakın bir zamanda da biz yıkım işlemini bitirip TOKİ’ye teslim edeceğiz. TOKİ de bizlere müjdeli haberi verdi; Barış Mahallesi için 1 Eylül’e ihale tarihi aldı. İnşallah 1 Eylül’den itibaren burada da kentsel dönüşümü başlatmış olacağız. Barış Mahallemizde, toplam 3,75 hektarlık alanda 415 konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Buradaki konutların 261’i 60 ve 70 metrekarelik 2+1 daireden, 154’ü ise 101, 105 ve 128 metrekarelik 3+1 daireden oluşacak. Bu alanların içinde 765 metrekare iş alanı, 799 metrekarelik cami alanı, 294 metrekarelik alan ise bölgedeki Roman vatandaşlarımız için bir kültür merkezi olacak. Burada ayrıca konutların altında da 45 adet dükkan ve 5 tane de ticari konut olacak” ifadelerini kullandı.

“Akdeniz değişiyor ve değişmeye devam edecek. Bu dönüşüme şehrimizin ihtiyacı var” diyen Gültak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ yetkilileri ve projeye destek verenlere teşekkür etti.



“Çok güzel bir yerleşim yeri oldu”

Konuşmanın ardından Vali Su, Başkan Gültak ve beraberindekilerle birlikte tamamlanan daireleri gezerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Su, burada yaptığı açıklamada, dairelerde çok güzel işçilik, birinci sınıf kalite gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Çok hoş binalar olmuş. TOKİ, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimiz özelinde de çok güzel hizmetlere imza atıyor. İlimizde yaklaşık 4 bin 925 konut projesi var. Bunlardan yaklaşık 3 bin 800 tamamlandı. Devam edenler var, yeni projeler de olacak. Burası da kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında gerçekleşen bir proje. Çok güzel bir yerleşim yeri oldu. Burada oturacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hükümetimizin, ilimizde her alanda çok ciddi çalışmaları ve hizmetleri var. Yerel yönetim olarak da Akdeniz Belediyemiz, hizmet alanına giren konularda ciddi hizmet ve yatırımlar gerçekleştiriyor. Başkanımız da tüm çalışmaları, hizmetleri birebir takip ediyor, projeler oluşturmaya çalışıyor. Sonuçta bu güzel eserler ortaya çıkıyor.”

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