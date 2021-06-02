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Zayıflamak için başladığı sporda rekorlar kırdı Funda Alkayış, yeni şampiyonluklar peşinde Funda Alkayış, 1.5 yıl aradan sonra ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

İHA

Zayıflamak için başladığı sporda rekorlar kırdı Funda Alkayış, yeni şampiyonluklar peşinde Funda Alkayış, 1.5 yıl aradan sonra ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Kick boks, muaythai ve wushu dallarında 28 Türkiye, 3 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Funda Alkayış, 1.5 yıl aradan sonra ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Zayıflamak için başladığı sporda kısa sürede rekorlar kıran Alkayış, yeni şampiyonluklar almak istiyor. 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmasında da büyük başarı elde eden Alkayış, "Yapacağım her maç için hedefim kazanmak ve şampiyon olmaktır" dedi.
Zayıflamak için başladığı sporda kısa sürede büyük başarılar elde eden milli sporcunun kick boks, muaythai ve wushu dallarında 28 Türkiye, 3 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Funda Alkayış, korona virüs salgınından dolayı ara verilen maçlara 1.5 yıl sonra yeniden başlıyor. Hem eşi hem de hocası Ali Alkayış ile günde çift antrenman yaparak maçlara hazırlanan Alkayış, yeni şampiyonluklar istiyor.

"Zayıflamak amacıyla spora başladım"
Çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Funda Alkayış, spora 2008 yılında zayıflamak amacıyla başladığını dile getirdi. İlk dönemlerde kilolu olduğunu kaydeden Alkayış, “Daha sonra bir baktım ki rinklerdeyim. Spor başladıktan kısa bir süre sonra Türkiye şampiyonasına katıldım. Burada ilk şampiyonluğumu elde ettim. Daha sonra aynı yıl Tayland’da yapılan dünya şampiyonasında 14 kişi arasında dünya 3’üncüsü oldum. Şu anda 28 Türkiye şampiyonluğum var. 3 Avrupa, 3 dünya şampiyonluğum var” şeklinde konuştu.

"Yapacağım her maç için hedefim kazanmak ve şampiyon olmaktır"
Ailesinden spor geçmişi olan kimsenin bulunmadığını vurgulayan Alkayış, “21 yaşında spora başladım. Çok geç yaşta spora başlamış olmanın hırstan dolayı da başarılara biraz hızlı ulaştım. Çok zor bir spor ama ben severek yapıyorum. Çok zorlandığım dönemler oldu. Ancak asla pes etmedim ve halende severek yapıyorum. 2 senedir pandemiden dolayı maçlar iptal oldu. Bu süreçte antrenmanlarıma hiç ara vermeden devam ettim. En son 2019 Aralık ayında dünya şampiyonluğu unvan maçı yapmış, şampiyon olmuştum. 2 yıl aradan sonra ilk müsabakama 18 Haziran’da çıkacağız. Ardından 30 Haziran’da ve 7 Ağustos’ta maçım var. Tabi Ağustos ayındaki maç yine dünya şampiyonluğu unvan maçı. Uzun zamandır maç yapmayınca şu anda sanki yeni sporcu gibi ilk maçıma çıkacak bir heyecan var. Ben her zaman hazırım. Bundan sonrada elde ettiğim uluslararası derecelerimi korumak istiyorum. Yapacağım her maç için hedefim tabi ki kazanmak ve şampiyon olmaktır” diye konuştu.

Ali Alkayış: "Hedefim sporcuların, uluslararası arenalarda yer bulmalarını sağlamak"
Antrenör Ali Alkayış ise 2000 yılında spora başladığını söyledi. Spora başladıktan kısa bir süre sonra milli takıma seçildiğini ve dereceler elde ettiğini belirten Alkayış, “Babam kareteciydi. Benimde uzak doğu sporlarıyla ilgilenmemi istiyordu. O yüzden evin yakınlarında bir spor salonu açılınca bende başladım. Aslında hobi olarak başladım ama 6 ay sonra dünya ikincisi oldum. Ondan sonra da devam etti. Şu an uluslararası düzeyde derece almış sporcuların menajerliğini ve antrenörlüğünü yapıyorum. Hedefim Türkiye’de şampiyon olan sporcuların, uluslararası arenalarda yer bulmalarını sağlamak, müsabakalara göndermek” dedi.
Funda Alkayış’ın, Türkiye’de ring sporlarında yetişmiş en iyi kadın sporcularından biri olduğunu vurgulayan Alkayış, “Çünkü ciddi bir hırs ve inançla mücadele ediyor. Başladıktan kısa bir süre sonra milli takımda yer aldı. Funda’nın şimdi korona virüs yasaklarından sonraki ilk müsabakası 18 Haziran’da İstanbul’da olacak. Ardından 30 Haziran’da Adana’da maça çıkacak. 7 Ağustos’ta da Slovakya’da dünya şampiyonluğu unvan maçına çıkacak. Onların hazırlıklarını yapıyoruz. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. İnşallah maçlardan güzel sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı.

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