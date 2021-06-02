Büyükşehir Belediyesinin üniversite hazırlık kurslarına ön başvurular başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 9 ilçedeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin ön kayıtları başladı. Öğrenciler ön kayıt başvurularını 20 Temmuz’a kadar mersin.bel.tr adresinden yapabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin “Destek Bizden, Çalışmak Sizden” sloganıyla başlattığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin 20212022 eğitim ve öğretim yılı için ön kayıt başvuruları başladı. Üniversite hazırlık sürecindeki öğrenciler için 1 Haziran’da başlatılan ön kayıt başvuruları 20 Temmuz’da sona erecek. Başvurular mersin.bel.tr adresinden gerçekleştiriliyor.



20202021 eğitimöğretim yılında 4 bin 64 öğrenci destek aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesi doğrultusunda büyük önem verdiği Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden 20202021 eğitim ve öğretim yılında 4 bin 64 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilere, değişik branşlardaki 227 öğretmen üniversiteye hazırlık süreçlerinde destek sağladı. Akdeniz, Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık ve Anamur’daki şubelere eklenen Bozyazı ile birlikte kurs merkezlerinin sayısı 9’a yükseldi.

20212022 eğitim ve öğretim yılı için de ön kayıt başvurularını almaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, başvuruları mersin.bel.tr adresinden kabul ediyor. Mersin sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilerin başvuru yapabileceği kurs merkezleri için yapılması gerekenler, okula devam eden ve mezun öğrencilerden istenilen belgeler ile başvuru linki mersin.bel.tr adresinin ‘duyurular’ bölümünde yer aldı.

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