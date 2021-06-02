Yenişehir Belediyesi, eğitim projesiyle uluslararası kongreye davet edildi

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, hayata geçirdikleri ve Türkiye’de bir ilk olan Erken Çocukluk Eğitimi Projesi ile uluslararası bir kongreye davet edildiklerini söyledi. Yenişehir Belediyesinin erken çocukluk eğitiminde yeni bir model ortaya koyduğu proje ile çocuklarda gelişimsel sorunların erken dönemde belirlenmesi, erken tedavi ve eğitimle çocuğa ve ailelere destek veriliyor.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında belediyenin erken çocukluk eğitimi alanındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesini gururlandıran önemli bir gelişmeyi de meclis üyeleriyle paylaştı. Özyiğit, 14 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun eylül ayında düzenleyeceği uluslararası kongreye, Yenişehir Belediyesinin de davet edildiğini belirtti. Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi Akademisi, bu işi ilk uygulayan ve ülkemizde tek uygulayan kurum olarak deneyimlerini paylaşmak üzere davet edildi” dedi.



“Eğitimde ‘Yenişehir Modeli’ oluştu”

Yenişehir Belediyesinin erken çocukluk eğitimi projeleriyle eğitimde “Yenişehir Modeli” oluşturduğunu ifade eden Özyiğit, gençlere evlilik eğitimi, çocuk doğduğunda 036 ay arasında yapılması gerekenler, gelişimsel değerlendirme, bebek kütüphanesi gibi çalışmaların halihazırda yapıldığını söyledi. Önümüzdeki aylarda hizmete açacakları gündüz bakımevinde de beceri temelli eğitim verileceğini anlatan Özyiğit, gelişimsel sorunu olduğu belirlenen çocukların da yine önümüzdeki aylarda açılacak olan rehabilitasyon merkezinde eğitimlerini alabileceklerini ifade etti. Özyiğit, “Bir çocuğun okul öncesindeki sürecin her aşamasında yaşamına dokunacak örnekleri ortaya çıkaran bir uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Bu işi göreve gelmeden önce söz vermiştik. ‘Bizim ikinci ilkemiz eğitim. Eğitime önem vereceğiz’ demiştik” diye konuştu.



“Yenişehir Akademi, makasın açılmasını engellemeye yönelik çok önemli bir gelişme”

Pandemi sürecinin eğitimdeki dengesizliği büyüttüğüne de dikkat çeken Özyiğit, “Varsıl bir ailenin çocuğuyla geçimini zor sağlayan bir ailenin çocuğu arasında eğitim eşitliği vardır diyemeyiz. Ama emek ederse o çocuk da o kademeyi geçebilir. İşte Yenişehir Akademi, o makasın açılmasını engellemeye yönelik çok önemli bir gelişme. 03 yaş bir çocuğun zihinsel gelişimin yüzde 70’nin gerçekleştiği bir dönem. Dolayısıyla orada doğru bir altyapı verirsek çocuğu tutamazsın zaten. İstediği kadar parası olmasın, ayakkabısı olmasın, defteri olmasın o çocuk yürür gider. Onun için kıymetli buluyorum. Bu pandemi döneminde makasın daha açıldığını düşündüğüm için bunun bir kere daha altını çizmek istiyorum, çünkü bir sürü öğrenci uzaktan eğitim almakta zorlandı. Neden zorlandı? İnternet alt yapısı olmadığı için olabilir, bilgisayarı, tableti olmadığı için olabilir. Dolayısıyla daha da zor koşullar oluştu ama bunları aşmak için hep beraber çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediye Meclisi toplantısında daha sonra idareden gelen tekliflerle komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı. Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Yenişehir Belediyesi arasında işbirliğinin geliştirilmesi, proje hazırlanması, yürütülmesi ve ayni ve maddi destek sağlanmasıyla ilgili ortak komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi.



“Daha çok yeşil alan üreteceğiz”

İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi kapsamında, bahçe mesafelerine dikilecek ağaç sayısının çoğaltılmasına dair ortak komisyon raporu da oybirliğiyle kabul edildi.

Madde ile ilgili konuşan Başkan Özyiğit, “Ağaç hepimizin yaşamı için çok önemli. Ağaç kesildiğinde hepimiz tepki gösteriyoruz ama ağaç dikme konusunda iyi bir faaliyet içinde olduğumuz söylenemez. Daha çok ağacın, daha çok yeşilin üretilmesini önceliyoruz. Gidişat iyi değil, çünkü iklim aleyhte gelişiyor ve Mersin için de çanlar iyi çalmıyor. Gelecek 20 yılda burada iklim konulu büyük sıkıntıların, kıtlıkların yaşanacağı bilim insanları tarafından ifade ediliyor. Dolayısıyla biz bu konuda daha çok yeşil üretmek için bir karar almış olduk. Bugün ağaç konusunda net kurallar koyduk. Yeşili üretmekte ve suyumuzu korumakta çocuklarımızın geleceği açısından büyük yarar görüyoruz” dedi.

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