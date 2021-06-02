Mersin'de evleri uyuşturucu imalathanesine çeviren 4 kişi yakalandı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)İRAN'dan yasa dışı yollarla getirdikleri metamfetamin hammaddesini Mersin'deki evlerde işleyerek piyasaya süren 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapanlara yönelik yaptığı araştırmalarda, yasa dışı yollarla kente uyuşturucu getirildiği istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, İran´dan getirdikleri metamfetamin hammaddesini Mezitli ilçesinde kiraladıkları evlerde işleyerek piyasaya süren 4 kişinin kimliğini belirledi. Tespit edilen 2 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda 1´i İran uyruklu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada bir kilo 450 gram metamfetamin, 5 kilo 540 gram metamfetamin hammaddesi, 50 gram kubar esrar, 5 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgularının devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-06-02 12:10:35



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