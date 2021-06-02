Mersin'de çocuklara 'medya okuryazarlığı eğitimi' verildi

Mersin’de aralarında ana sınıfı öğrencilerinin de yer aldığı ve uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ‘eTwinning’ platformu üzerinden çocuklara, 'Safe Media Safekids' (Güvenli ortam güvenli çocuklar) projesi ile medya okuryazarlığı eğitimi verildi.

Mezitli Şehit Yaşar Yıldırım İlkokulu Anasınıfı D Şubesi öğrencileri ve öğretmenleri Hilal Tutaysalgır Özkale'nin de yer aldığı Türkiye, Azerbaycan, Polonya ve Romanya’dan proje ortaklarının uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı ‘eTwinning' platformunda paylaşılan projeye 14 öğretmen, yaklaşık 100 öğrenci ve velileri katıldı.

Covid19 süreci nedeniyle bir kısmı çevrimiçi bağlantılarla, bir bölümü de okullarda öğretmenleri vasıtasıyla verilen eğitimde, medya araçlarının güvenli kullanımı ve medya okuryazarlığı becerilerinin gelişimi için çeşitli etkinlikler yapıldı.

Okul öncesi öğretmeni Hilal Tutaysalgır Özkale, proje kapsamında öğrencilerin medya okuryazarı olduklarını, medyayı ve interneti verimli kullanmayı öğrendiklerini dile getirdi. Ocak ayında başlayan projenin, yaygınlaştırma çalışmaları ile devam edeceği belirtildi.

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