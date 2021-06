Mersin'de 'Hayat Boyu Öğretme Haftası' törenle başladı

Ali Koç her şeyi anlattı!

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde, 17 Haziran tarihlerinde bu yıl ilki düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' açılış programı, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın açılış konuşmasının ardından vatandaşlara hitap eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, başta Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olmak üzere organizasyona ev sahipliği yapan Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve tüm Hayat Boyu Öğrenme kurumlarına emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Safran, tüm dünyanın Covid19'la mücadele ettiğini belirterek, bakanlık olarak bu süreçte bazı kararlar aldıklarını hatırlattı.

Salgınla ilgili kararlarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak insan sağlığını merkeze alan yönetim anlayışını benimsediklerini söyleyen Safran, "Eğitim ve öğrenme açığı bir şekilde telafi edilebilir ama kaybedeceğimiz insanı geri getirmemiz mümkün değil. Bu anlayışla kararlar aldık. Belki bu kararların arkasını çok irdelemeyen, analitik düşünemeyen insanlar için ters gelmiş olabilir ama önceliğimiz hep insan kaynaklıydı. Allah'ın izniyle bu salgın ülkemizden de dünyadan da bir an önce defedilir ve insanoğlu normal hayatına, eğitim öğretim normale, çocuklarımız öğretmenlerine, öğretmenlerimiz çocuklarına kavuşur. Tüm dileğimiz bu. Bakanlık olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın bundan sonra Türkiye'de her yıl kutlanacağını ifade eden Safran, okul dışında kalan veya okul imkanı bulamayan tüm yetişkinlere bakanlığın çatısı altında her türlü eğitimin verildiğini kaydetti. Bu kurumlarda pandemi döneminde yüzbinlerce maske üretildiğini de hatırlatan Safran, " Buralarda yabancı dil eğitimleri, Türkçe okumayazma dersleri veriyoruz. Hayat boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu, bu tür faaliyetlerin bütün ülkede gelişmesi gerektiğini ve bu konuda elimizden gelen tüm gayreti gösterdiğimizi özellikle bilmenizi istiyoruz" diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da 'Hayat Boyu Öğrenme' ile insanları istihdama hazırladıklarını ve programın önemli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından çevrim içi olarak 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışı gerçekleştirildi. Keyifli ve coşkulu bir havada süren program, protokol üyelerinin etkinlik çadırlarını ziyaretleriyle devam etti.

