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Sulama kanalında boğulan 10 yaşındaki Sedanur, toprağa verildi

DHA

Sulama kanalında boğulan 10 yaşındaki Sedanur, toprağa verildi


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, dün ikiz kardeşi Nisanur ile düştüğü sulama kanalından çıkarılıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 yaşındaki Sedanur Turgut, gözyaşları arasında toprağa verildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Nisanur Turgut´un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olay, dün ilçeye bağlı Altaylar ve Bağlar mahalleleri arasından geçen sulama kanalında meydana geldi. Kıyıda oyun oynayan ikiz kız kardeşler Nisanur ve Senanur Turgut, dengelerini yitirip suya düştü. Durumu fark eden çevredekiler, kanala atlayıp önce Nisanur'u, yaklaşık 150 metre ileride de Sedanur'u çıkardı. Kız kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sedanur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Minik Sedanur'un cenazesi, morgdaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Sedanur, burada yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Nisanur'un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-06-02 14:44:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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