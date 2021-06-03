Mersin'de 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı

Mersin'de düzenlenen operasyonda 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin şüpheli olarak tespit ettiği şahıslara yönelik yaptığı 4 ayrı operasyonda Mezitli'de 2, Silifke'de 1, Tarsus'ta 1 ve Mut'ta 1 şüpheli olmak üzere toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 351 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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