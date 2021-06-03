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AKİB, ihracat artışında Türkiye rekortmeni Akdeniz İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,5 artışla 1,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İHA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,5 artışla 1,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AKİB, ihracat artışında Türkiye rekortmeni Akdeniz İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,5 artışla 1,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,5 artışla 1,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, mayıs ayında ülke ihracatına yüzde 9 oranında destek verirken Türkiye genelindeki 13 genel sekreterlik arasında dış satım hacmini en fazla artıran birlik olduklarını vurguladı. Başkan Sin, Covid19 salgınına karşı aşılamanın yaygınlaştığı ülkelerin gündeminde aşı pasaportunun olduğunu, bu uygulamanın şart koşulmasına karşı dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için ihracatçılara aşılamada öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

"Ülke ihracatına verdiğimiz destek yüzde 9’a yükseldi"
Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illeri başta olmak üzere Türkiye genelinde 19 bini aşkın üyesiyle 8 ana sektörde yapılan üretimi dünya pazarlarına ihraç eden AKİB’in 2021 yılındaki en güçlü performansını mayıs ayında elde ettiğini belirten Başkan Nejdat Sin, “Şubat ayından itibaren büyük bir atılım yapan bölge ihracatçılarımız, ihracat hacmindeki en yüksek artışı ve en yüksek değeri mayıs ayında yakaladı. Dünya genelinde 215 ülke ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, yüzde 112,5 artışla 1 milyar 372 milyon 525 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu ayda ülkemizin 16 milyar 480 milyon dolarlık genel ihracatına yüzde 9 oranında destek verdik. Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne bağlı 13 genel sekreterlik arasında mayıs ayında ihracat hacmini en fazla artıran birlik olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Korona virüs salgınının küresel ticarette oluşturduğu güçlüklere rağmen rekorlarla ilerleyen AKİB ihracat ailesini tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Aşı önceliği sağlanması ihracat hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracak"
AKİB’in ihracat ana pazarlarını Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin oluşturduğunu, Covid19 salgınına karşı aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla Türkiye’nin önemli ihraç pazarlarında ticaretteki hareketliliğin daha da artacağını kaydeden Başkan Sin, “En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerinde aşı pasaportu uygulaması gündemdeki konuların başında geliyor. Bu ülkelerde yakın gelecekte aşı pasaportu şartı getirilmesi söz konusu. Aşılama uygulamasında da iki doz arasında 68 hafta sürenin geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla ülkemizin Biontech Pfizer ile yaptığı anlaşmaları dikkate alarak ihracatımızın devamlılığı için ihracatçı firmaların yöneticilerine ve dış ticaret departmanı çalışanlarına öncelik verilmesinde büyük fayda görüyoruz. İhracatçılarımıza sağlanacak aşı önceliği, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.” diye konuştu.

"En yüksek artışları Nijerya, Yunanistan, İspanya ve Lübnan’da yakaladık"
AKİB’in mayıs ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Sin, özellikle Nijerya, Yunanistan, İspanya ve Lübnan pazarında rekor düzeyde artışlar yakaladıklarını vurguladı. Başkan Sin, “Mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde Hollanda yüzde 50 artış ve 90,8 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 476 artış ve 75,3 milyon dolar değer ile İspanya, yüzde 90 artış ve 66,8 milyon dolar değer ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Yılın beşinci ayında ihracat hacminde en yüksek artışı, yüzde 3 bin 753 artış ve 56 milyon dolar değer ile Nijerya’da yakaladık. Yunanistan, yüzde 533 artış ve 25,5 milyon dolar değer ile ikinci, İspanya yüzde 476 artış ve 75,3 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı.” dedi.

Kimya ve demir çelik lokomotif sektörler
Bölge ihracatında lokomotif sektörlerin kimya ve demir çelik olduğunu ifade eden Başkan Sin, şunları söyledi:
“Mayıs ayında en fazla ihracatı yüzde 252 artış ve 551,1 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’miz yüzde 111 artış ve 346,8 milyon dolar değer ile ikinci, yüzde 44 artış ve 117,9 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz üçüncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’miz performansını yüzde 111 artırarak 94 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’miz yüzde 19 artışla 84,6 milyon dolarlık, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’miz yüzde 50 artışla 80,5 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’miz yüzde 131 artışla 38 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’miz yüzde 34 azalışla 21,3 milyon dolarlık ihracata imza attılar.”
AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde bölge ihracatının yüzde 36 artışla 5,92 milyar dolara ulaştığını sözlerine ekledi.

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