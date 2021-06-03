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Dünyanın gözü yine Mersin sahillerinde olacak Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da Caretta Carettaları ağırlıyor Mersin’de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar

İHA

Dünyanın gözü yine Mersin sahillerinde olacak Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da Caretta Carettaları ağırlıyor Mersin’de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da Caretta Carettaları ağırlıyor. Mersin’de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar.
Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden biri olan Mersin sahillerine bu yıl da anaç kaplumbağalar yumurtalarını bırakmaya başladı. Mayıs ayının ortasından itibaren yumurta bırakmaya başlayan kaplumbağaları, şu ana kadar 12 yuva oluşturdu.
Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Mayıs ayının sonu itibariyle çalışmalara başladıklarını söyledi. Şu anda Davultepe’de 12 tane yuva tespit ettiklerini vurgulayan Ergene, "Bunların bir kısmı geçen hafta yapıldı, bir kısmı bu hafta yapıldı. Alata’da da yuvalamalar başladı. Mayıs ayının 2. haftasından itibaren başlayan bu yumurtlama davranışları Temmuz’un sonu, Ağustos’un başına kadar devam ediyor. Yumurta bırakılan yuvalardan yavruların çıkışı 2 aylık bir süreç. Bugün yumurtlayan bir kaplumbağanın yumurtasından yavru 2 ay sonra çıkıyor ve denizle buluşuyor. Deniz kaplumbağalarında 2 yılda bir dalgalanmalar söz konusu olur. 2 yıl çok iyi gider, 1 yıl düşüşe geçer. Sezonu yaşayarak göreceğiz. Geçen sezonumuz iyi geçti, ondan önceki sene de iyi geçti, bu sezondaki durum o dalgalanmanın olup olmadığını göreceğiz. Yapmış olduğumuz 20 yıllık çalışmanın sonucunda deniz kaplumbağaları nispeten biraz daha güvenli şekilde kumsala çıkıp, yuvalarını yapıyorlar. Bundan dolayı da her sene sayılarda olumlu gelişmeler oluyor" dedi.

"Bu dönemde sahilleri dikkatli kullanalım"
Kumsalı kullanan insanlara çağrıda bulunan Ergene şöyle devam etti:
"Bu kumsallar deniz kaplumbağalarıyla ortak kullandığımız kumsallar. Dolayısıyla birbirimize saygılı bir yaşam için yapmamız gereken birkaç tane ufak önlem var. Kumul alanı dikkatli kullanmamız gerekiyor. Deniz kaplumbağaları genellikle kıyıdan 80 metreye olan bölgede yuvalarını yapıyorlar. Bu bölgedeki aktivitelerinizi mümkün olduğu kadar kısıtlamak. Tabi kısıtlama derken kullanmamak değil. Kullanırken dikkatli kullanmak. Evcil hayvanların bu dönemde buralara girmemesi gerekiyor. Özellikle plastik atıkları bu hayvanları mahvediyor. Sahillerimizi ve denizlerimizi kirletmemeyi öğrenmeliyiz. Balıkçılara da bir görev düşüyor. Bazen onların ağlarına takılabiliyorlar. Bu gibi durumlarda ağlardan kurtararak, bu hayvanları yeniden nazikçe denize bıraksınlar. Kıyıya yakın bir bölgeye ağ atmamaları gerekiyor. Bunların dışında doğal düşmanları ve bunlara yapacak bir şey yok. Kumsala çıkan anaç kaplumbağayı vatandaşlar uzaktan izleyebilir ama ışık tutmadan, ses yapmadan."

"Halen bu hayvanlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya"
Bu hayvanların halen nesli tükenmek üzere olan canlılar olduğunu belirten Ergene, “Her yıl belirlenen kriterler var. Verilere göre Caretta Carettanın sayısında olumlu anlamda bir artış var. Bu nedenle tehlike oranı biraz daha azalmış gibi duruyor. Tabi halen geçmiş değil ve bu yüzden halen koruma altında. Yeşil deniz kaplumbağası için halen tehlike geçmiş değil. Bu kaplumbağanın ilginç bir özelliği var. Bu canlılar Doğu Akdeniz’de yumurtasını yapıyor ve Akdeniz’e özgü popülasyon var. Önceden kritik sevideydi yani bitti bitecek durumdaydı. Şimdi bir tık iyi durama geldi ama halen nesli tehlike altında gözüküyor. Buda benim gibi birçok kaplumbağa çalışanının emeği nedeniyle gerçekleşti. Tehlike bitmedi. Halen büyük sıkıntılar var. Çünkü kumsallar artık birçok amaç için kullanılıyor ve yok ediliyor. Var olan kumsallarımızı mümkün olduğu kadar korumamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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