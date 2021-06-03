Bahçede çıkan yangını TOMA söndürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, bölgede bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akgedik Mahallesi’nde bahçelerin bulunduğu alanda elektrik tellerinden kıvılcımların bahçeye düşmesi sonucunda kuru otlar tutuştu. Çıkan yangının, rüzgar sebebiyle büyümesi ve etrafa sıçraması riski üzerine bölgede bulunan TOMA aracından yardım istendi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce Baraj Mesire alanında görevlendirilen TOMA olay yerine intikal ederek, ilk müdahalede bulundu. Yangın büyümeden, TOMA tarafından söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.