MEÜ öğrencileri, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasında ödül aldı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasında mansiyon ödülü aldı.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencileri Tamim Babımasri ve Ali Salmanlı, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasına katıldı. Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu “İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası” başlığıyla düzenlenen yarışmada, MEÜ öğrencileri 3. Mansiyon Ödülünü kazandı.

Öğrenciler Babımasri ve Salmanlı, hazırladıkları projeyle 1966 yılında yine bir mimari proje yarışması ile elde edilmiş olan İzmir Büyükşehir Belediye Binasının, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde hasar görmesi nedeniyle boşaltılması sonrasında, gelecekte kentin kamusal yaşamına katılımı üzerine tasarım ve kullanım senaryoları üretti.

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