Akdeniz’de yeni dönemde park ve yeşil alanlar yenileniyor

Akdeniz Belediyesi, 1 Haziran’da başlayan yeni normalleşme dönemi ile birlikte ilçe sınırlarında bulunan tüm park ve yeşil alanlarda altyapı ve üstyapı yenileme ile bakımonarım çalışmalarına ağırlık verdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün; güçlendirilen araç, gereç ve ekipman kapasitesi ve belirlediği plan ve program dahilinde ilçe sınırlarında bulunan park ve yeşil alanlara yönelik yenileme ve temizlik çalışmaları hız kazandı. Gerek sahada yapılan tespitler gerekse muhtarlar ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine harekete geçen ekipler, merkezkırsal ayırımı yapmadan ilçe genelinde yer alan tüm parklar ile ağaçlık, yeşillik alanları baştan sona yeniliyor; eksikleri tamamlayıp, vatandaşın hizmetine sunuyor.



Kazanlı PTT yanındaki park baştan sona yenilendi

Çalışmalar kapsamında Kazanlı PTT yanında bulunan ve yüzlerce insanın uğrak yeri olan parkın zeminini yenileyen, ayrıca toprak tesviyesi yapan ekipler, geçen haftalarda başlattıkları yenileme çalışmasını tamamlayıp, parkı yeniden mahalle sakinlerinin hizmetine açtı.



Akdeniz’in tüm park ve yeşil alanları elden geçiyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehit Uzman Çavuş Mustafa Sarı Parkı, Kazanlı Caretta Caretta Parkı, İnönü Parkı ile Adanalıoğlu, Gazi, Bahşiş, Toroslar, Anadolu, Parmakkurdu ve Demirhisar mahallelerinde bulunan park ve yeşil alanlarda da yenileme, bakım, budama, ot biçimi ve sulama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, belirledikleri plan ve program dahilinde Akdeniz ilçe genelindeki tüm mahallelerde ihtiyaç duyan bütün parkları yenilemeye ve vatandaşların hizmetine sunmaya devam edecek.

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