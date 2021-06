Engelsiz Yaşam parkı açıldı, 67 engelliye akülü araç dağıtıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA iş birliğinde ile her yıl geleneksel hale getirilen Akülü Araç Dağıtım Töreninde 67 engelliye araçları teslim edildi Çeşitli sosyal aktivite alanlarıyla donatılan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışı da yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA iş birliğinde ile her yıl geleneksel hale getirilen Akülü Araç Dağıtım Töreninde 67 engelliye araçları teslim edildi. Çeşitli sosyal aktivite alanlarıyla donatılan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışı da yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, engellilerin her alanda yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA iş birliği ile bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen ‘Akülü Araç Dağıtım Töreni’nde 67 akülü araç ihtiyaç sahibi özel gereksinimli yurttaşlara dağıtıldı. Bu yılki araçların 40’ı ÇİMSA, 27’si ise iş insanı Şerif Yahşi tarafından karşılandı. Araçlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, firmanın Mersin Fabrika Müdürü Mehmet Emin Kalınağaç ve iş insanı Şerif Yahşi tarafından özel gereksinimli yurttaşlara teslim edildi.



“Aşıya ulaşmada belediye olarak emrinize amadeyiz”

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin aşılıp normalleşmeye dönülmesinde aşının önemli bir rolü bulunduğunu belirterek, “Güçlü ülkeyiz. Aşıyı temin edip, aşı programını doğru, makul, zamanında, etkin yapıp tüm yurttaşlarımızı aşılama, Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülüyor. Umut ediyorum bu çalışmalar başarıyla sonuçlanır ve bu illetten hep birlikte kurtuluruz. Bu süreçte en çok risk altında olan grupların başında özel vatandaşlarımız geliyor. Yaşlanmış yurttaşlarımız geliyor. Aşılama sürecinde sizlere de öncelik verilmesi ve bunun da süratle yerine getirilmesi gerekiyor. Bizler de aşıya ulaşmada, lojistikte emrinize amadeyiz belediye olarak” dedi.



Seçer, hayırsever vatandaşlara akülü araç desteği için çağrı yaptı

2019’da 30, 2020’de 50, bu yıl da 67 akülü araç dağıttıklarını ifade eden Seçer, “Buradan hayırsever yurttaşlarımıza bir mesajımız olsun. Bu özel insanlarımızın akülü araç ihtiyacına sizler de katkı sunabilirsiniz. Onların da katkısı bizler için önemli. Umut ediyorum gelecek günlerde bu rakamı çok daha fazla sayıya eriştirebiliriz; zira bizden talep çok. Özel insanımızın sayısı Türkiye’de yaklaşık yüzde 13’lük nüfusa tekabül ediyor. Mersin’de de bu oran buna yakın; 100 binin üzerinde yurttaşımız bizim özel insanımız. Bizim bir anlamda devlet olarak onların sorumluluğunu yüklendiğimiz yurttaşlarımız. Onların dertlerine de çare olmuş oluruz. Biz bu konuda da zaten veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Şu anda 43 binin üzerinde kayıt gerçekleştirildi” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere yaş almış vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi insanlara sundukları destek hizmetlerini anlatan Başkan Seçer, “Emin olun belediyemizin bütçesi içerisinde imkanımız şudur, sadece şu kadar ayıralım değil; yapabileceğimiz bu tarz hizmetlerin en azamisine kadar biz bunları çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Yeni şarj istasyonlarımız da hizmete girdi”

Akülü araç şarj istasyonu sayısının artırıldığını dile getiren Seçer, “Bugün de 67 yurttaşımıza akülü araç dağıtacağımızı düşünürseniz her geçen gün bu şarj istasyonlarına ihtiyaç artacak. Bizim de görevimiz bu ihtiyaçlara cevap vermek, sayılarını artırmak. Tarsus 75. Yıl Parkı, Tarsus Otogar, Silifke Göksu Kurtuluş Parkı, Erdemli Devlet Hastanesi, Mersin Tren Garı, Özgecan Aslan Meydanı, Taş Bina önü, Mersin Otogarı, Forum AVM bölgesi ve Marina AVM bölgesinde yeni şarj istasyonlarımız da hizmete girdi. Genel anlamda kentte sizlere karşı yaşamı kolaylaştırmamız; engelsiz bir kent oluşturmamız lazım. Yolda, ulaşımda, herhangi bir kamu alanında, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin bulunduğu büyük gösteri merkezlerinde, okullarda, aklınıza gelen insan yaşamına dair bütün alanlarda sizlerin yaşamını kolaylaştırmak durumundayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından engellilere akülü araçları teslim edildi.



Engelsiz Yaşam Parkı açıldı

Akülü araç dağıtım töreninin ardından çok yönlü aktivite alanları ile donatılan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışı da yapıldı. Açılışta Başkan Seçer’e Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşlik etti. Yenişehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesine tahsisi yapılan park alanı, modern aktivite alanları ile donatılarak özel gereksinimli bireylere uygun hale getirildi. 4 merkez ilçeden ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesindeki Engelsiz Yaşam Parkında 2 adet bocce sahası, 2 adet çocuk oyun parkı, üstü kapalı yüzme havuzu, fitness ve dans salonu ile survivor parkuru bulunuyor.



“Özel çocuklarımızın huzurla, güvenle gelebilecekleri bir mekan haline geldi”

Seçer, Engelliler Haftasında gerçekleştirmek istedikleri akülü araç dağıtımı ve park açılışını tam kapanma nedeniyle ertelediklerini belirterek, “Uzun süredir buranın çalışmaları devam ediyordu. Pandeminin araya girmesi belki biraz aksamalara neden oldu ama çok zarif, çok şık, işlevsel, kullanışlı, özel çocuklarımızın, bireylerimizin, annelerinin, babalarının, ailelerinin, huzurla, güvenle gelebilecekleri bir mekan haline geldi” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla özel gereksinimli yurttaşlara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Seçer, şunları söyledi:

“Bütün özel yurttaşlarımız için hem Yenişehir Belediyemiz hem Mezitli Belediyemiz hem Tarsus Belediyemiz hem de bizim dışımızda 10 büyükşehir belediyesi ve 10 il belediyesi, onların yanında ilçe belediyelerimiz bu alanda çok önemli, çok özel uygulamalar yapıyor. İşte bu, sosyal belediyecilik anlayışı. Bize yakışan, bizim gibi modern, çağdaş, Atatürkçü belediye başkanlarının izlemesi gereken yol. Biz sosyal devlet, sosyal belediyecilik kavramlarını en üste koymuşuz. Biz tüccar değiliz. Belediyeler birer ticarethane değil, hizmet üretme alanları. Biz hizmete doymuyoruz, bu hizmetlerimizi de sürdüreceğiz. Bütün belediyelerimizle, başkanlarımızla beraber gecemizi gündüzümüze katacağız, bu millete layık olmaya, onların derdine derman olmaya, onlarla hemhal olmaya, onlarla abikardeş olmaya devam edeceğiz.”

Pandemi tedbirleri dolayısıyla evden çıkamayan başta özel bireylerin ve yaş almış yurttaşların psikolojik olarak çok etkilendiklerini ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Seçer, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde Görüntülü Destek Hattı ile özel bireylere destek verdiklerini söyledi. Seçer, özel bireylerin Alo 185’i arayıp her türlü talep, şikayet ve isteklerini iletebileceklerini ifade ederek, “Oradaki bütün çağrılar benim önüme düşüyor. Aksayan, giderilmemiş bir şikayetinizi belirtmişsiniz, haftalık raporlarda ben onları görüyorum. Bundan yana endişeniz olmasın. Her türlü ihtiyacınızı, artık belediye ile olan ilişkilerinizi oradan sürdürebileceksiniz” diye konuştu.

Çevre dostu CNG’li yeni otobüslerin de özel gereksinimli yurttaşlara ulaşımda daha rahat olanaklar sunduğunu vurgulayan Seçer, “Şoför, yolcuların inip bindiği sağ bölümü 20 santim bir mesafede otobüsü yatırabiliyor. Oradan özel bireylerimiz, yaş almış yurttaşlarımız, rahatsızlığı olan yurttaşlarımız bu toplu taşıma araçlarımıza rahatlıkla binebiliyor. Ayrıca engelli butonu, emniyet kemeri ve engelli tutamaçları bu yeni otobüslerimizde bulunuyor” dedi.

Seçer, özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Yeni yaptığımız yollarda, kaldırımlarda mutlaka hissedilebilir karolar döşüyoruz. Mutlaka engelli rampaları yapıyoruz. Kentin fiziki koşullarını özel bireylerimizin rahatça kullanacağı bir seviyeye getiriyoruz. Yine Denizkızı şirketimizin işlettiği plajlarımızın 3’ünde engelli rampaları var. Diğer 6 plajda da bunu gerçekleştireceğiz. Deniz keyfi sürmek isteyen yurttaşlarımız bu plajlarımızdan rahatlıkla faydalanabilirler” ifadelerini kullandı.



Seçer, ‘Engelsiz Yaşam Parkı’nda yapılacak sosyal aktiviteleri anlattı

Başkan Seçer, ‘Engelsiz Yaşam Parkı’nın Yenişehir Belediyesinden kendilerine tahsis edildiğini, parktaki tüm çalışmaların özel bireylerin talepleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Parkın sosyal aktivite alanları hakkında da Seçer, “Burası 4 bin 250 metrekare. Mevki olarak da 4 merkez ilçemizden rahatlıkla ulaşılabilecek bir yer. Özel bireylerimiz sosyal aktivite alanlarının geniş olması sebebiyle de çok rahat, çok güvenli bir şekilde burada vakit geçirme imkanına sahip olacaklar. Burada uzman eğitimcilerimizin eşliğinde de hem bireysel hem de grup aktivitelerini çok daha rahat yapacaklar. Çok keyifli, çok eğlenceli vakit geçirmiş olacaklar. Burada sportif faaliyetler var. Şu ana kadar da 46 öğrencimizin müracaatı olmuş. Beden eğitimi öğretmenlerimiz burada bu hizmeti çocuklarımıza verecekler. Günlük bedensel egzersiz çalışmaları yaptıracaklar. Fitness seansları düzenleyecekler. Çocuklarımız bu hizmetleri öğretmenlerimiz eşliğinde alacak” dedi.

Parkta gelişim oyun terapisi, terapi amaçlı yaz ve kış kullanılabilecek ısıtmalı yüzme havuzu, bocce alanı, el sanatları atölyesi, dans kursu, satranç kursu gibi farklı aktivitelerin bulunduğuna değinen Seçer, “Her şey sizler için. Daha fazlasını yapacağız hiç merak etmeyin. Hiçbir ayrım yok, hepinizi seviyoruz. Kalbimizde hissediyoruz, rahat olun” şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mürsel Çiftçi de “Başarı tek değil, bir bütündür. Vahap Seçer başkanımla kadrosuna ayrı ayrı teşekkür ederim. Her bir engel bir telefonla erişilebilir duruma geliyor. Engelli arkadaşlarımla beraber bir bütün olarak Mersin’de 150 bin engellinin kalben sizlerle beraber olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.



“Pırıl pırıl bir şekilde çocuklarımızın hizmetine sunulmuş bir tesis”

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ise “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız bir görüşmenin sonunda buranın tahsisini Büyükşehirimize yaptık. Büyükşehir Belediyemiz de burayı gerçekten pırıl pırıl hale getirmiş. ‘İyi ki böyle bir şey yapmışız’ dedim kendi kendime. Şu anda pırıl pırıl bir şekilde çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunulmuş bir tesis. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.



“Toplumun her kesimine ulaşmak zorundayız”

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da “Bizler sosyal demokrat belediyeler olarak toplumun her kesimini kucaklamak durumundayız ve her kesimine de ulaşmak zorundayız ama dezavantajlı kesimlere ulaşmak ve onların sorunlarını çözmek kuşkusuz daha zor. İhmal edilmiştir yıllarca. Büyükşehir Belediye Başkanımız dolaşırken dedi ki, ‘Yorgunluğumuz bitti değil mi?’ Gerçekten öyle oluyor” ifadelerini kullandı.

