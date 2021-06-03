Büyükşehir Belediyesinin konserleri 4 noktada sürüyor Mersin Kültür Parkın ardından konserler Atatürk Parkında ve Tarsus’ta da devam ederken, Büyükşehir Belediyesi konserleri haftanın 3 günü düzenli yapmayı planlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinin konserleri 4 noktada sürüyor Mersin Kültür Parkın ardından konserler Atatürk Parkında ve Tarsus’ta da devam ederken, Büyükşehir Belediyesi konserleri haftanın 3 günü düzenli yapmayı planlıyor

İHA

Büyükşehir Belediyesinin konserleri 4 noktada sürüyor Mersin Kültür Parkın ardından konserler Atatürk Parkında ve Tarsus’ta da devam ederken, Büyükşehir Belediyesi konserleri haftanın 3 günü düzenli yapmayı planlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 25 Mayıs’ta yeniden başlattığı sosyal mesafeli konserlerini 4 noktada sürdürüyor. Konserlerin gerçekleştiği noktalardan birisi olan Atatürk Parkında yıllar sonra yeniden müzik sesleri yükseliyor. Büyükşehir, sosyal mesafeli konserleri çarşamba, cuma ve cumartesi günleri düzenli olarak sürdürmeyi planlıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin düzenlediği sosyal mesafeli konserler, 25 Mayıs’ta yeniden başladı. Büyükşehir, akustik konserlerini Marina Akustik Parktan başlatarak Kültür Parktaki Deniz Müzesi karşısına taşıdı. Konserlerin diğer duraklarından birisi Tarsus Kültür Park olurken, bir başka nokta ise Atatürk Parkı oldu. Atatürk Parkında ilk günkü konserde Grup Nankatsu, Poyraz ve xband ile Kırık Sazlar Topluluğu sahne aldı. İkinci gün ise Funky, Hanende ve Yarına Yakın dinleyicilerle buluştu.
Tarsus Kültür Parktaki konserlerde ise 1 Haziran’da Özgür Cavunt ve Hayrettin Dürüst sahne alırken, 2 Haziran’da da Civan Gür ve Mehmet Akif Ersoy şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar söylenen şarkılara büyük bir keyifle eşlik etti.

“Bu güzel parkımızda yıllar sonra ilk defa müzik yapılıyor”
Atatürk Parkında sahne alan müzisyenlerden Engin Demir, “Yıllar sonra Atatürk Parkındayız. Bu güzel parkımızda yıllar sonra ilk defa müzik yapılıyor. Burayı biz gençlere kazandırdığı için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Kültür ve Sosyal İşler Dairesindeki bütün arkadaşlarımıza, ağabeylerimize, ablalarımıza tek tek teşekkür ediyoruz” dedi.

“Böyle etkinliklerin olması Mersin’e yakışır”
15 yıldır Mersin’de yaşadığını belirten dinleyicilerden Tuncay Demiray ise bu tarz etkinliklerin çoğalmasını istediklerini vurgulayarak, “Böyle etkinliklerin olması Mersin’e yakışır. Uzun zamandır hiç böyle bir şey görmemiştik. Belki de olmuştur da ben hatırlamıyorum. Devamlı buradayım. Geliyorum, geziyorum. Bir denizimiz var. Böyle sanatsal şeylerin olmasını daha çok istiyoruz. Bütün hizmetlerinden dolayı Vahap başkanımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Atatürk Parkı bu biriki senedir tekrar canlandı”
Yapılan etkinlikle ilgili değerlendirme yapan bir vatandaş da, “Biz böyle konserler olsun istiyoruz. Bu pandemi sürecinden normalleşme sürecine geçtik, böyle etkinlikler bekliyoruz. Başkanımızdan daha güzel, halkımıza açık etkinlikler yapmasını istiyoruz” diye konuşurken, bir başka vatandaş ise “80’li yıllarda Mersin’e gelirdik, o zamanlar Atatürk Parkı bayağı şendi. Ondan sonra kaybolup gitti. Bu biriki senedir tekrar canlandı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sezgin Yücedağ “Çağımızın en popüler mesleği bilgisayar programcılığı olacak”
YEREL HABERLER Sezgin Yücedağ “Çağımızın en popüler mesleği ...
Engelsiz Yaşam parkı açıldı, 67 engelliye akülü araç dağıtıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA iş birliğinde ile her yıl geleneksel hale getirilen Akülü Araç Dağıtım Töreninde 67 engelliye araçları teslim edildi Çeşitli sosyal aktivite alanlarıyla donatılan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışı da yapıldı
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam parkı açıldı, 67 engelliye akülü araç ...
Büyükşehir Belediyesi, Çevre Gününü sergi ve dalışlarla kutlayacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Çevre Gününü sergi ve ...
Akdeniz’de yeni dönemde park ve yeşil alanlar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yeni dönemde park ve yeşil alanlar ...
MEÜ öğrencileri, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasında ödül aldı
YEREL HABERLER MEÜ öğrencileri, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi ...
Bahçede çıkan yangını TOMA söndürdü
YEREL HABERLER Bahçede çıkan yangını TOMA söndürdü
Dünyanın gözü yine Mersin sahillerinde olacak Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da Caretta Carettaları ağırlıyor Mersin’de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar
YEREL HABERLER Dünyanın gözü yine Mersin sahillerinde olacak Dünyada ...
Otoyolda yanan araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Otoyolda yanan araç hurdaya döndü
AKİB, ihracat artışında Türkiye rekortmeni Akdeniz İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,5 artışla 1,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKİB, ihracat artışında Türkiye rekortmeni Akdeniz ...
Mersin'de 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de 351 kök kenevir bitkisi ele ...
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran’dan Model Fabrikada inceleme
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran’dan Model ...
Mersin'de sahile ölü yunus vurdu
YEREL HABERLER Mersin'de sahile ölü yunus vurdu
Boğulan ikizlerden Sedanur toprağa verildi
YEREL HABERLER Boğulan ikizlerden Sedanur toprağa verildi
Vefat eden dedesinin kitaplarını Mezitli Belediyesine bağışladı
YEREL HABERLER Vefat eden dedesinin kitaplarını Mezitli Belediyesine ...
Başkan Yılmaz: “Yeni projelerimizi tek tek gerçekleştireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Yeni projelerimizi tek tek ...
Akdeniz Belediyesi zabıtası, yeni dönemde pandemi denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi zabıtası, yeni dönemde pandemi ...
Karaya vuran yunusun midesinden çıkanlar şaşırttı Mersin'de dün gece ölü olarak karaya vuran yunus balığının bir ağa takılıp, boğularak öldüğü ve 10 gün denizde kaldıktan sonra karaya vurduğu tahmin ediliyor MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas: "Yunuslar genelde insan faaliyetleri neticesinde hayatını kaybediyor"
YEREL HABERLER Karaya vuran yunusun midesinden çıkanlar ...
Sulama kanalında boğulan 10 yaşındaki Sedanur, toprağa verildi
YEREL HABERLER Sulama kanalında boğulan 10 yaşındaki Sedanur, ...
Mersin'de sürücüler engelli vatandaşlar konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Mersin'de sürücüler engelli vatandaşlar konusunda ...
Özdemir: “Sebze ve meyvede ton başına ihraç fiyatımızı artırabiliriz”
YEREL HABERLER Özdemir: “Sebze ve meyvede ton başına ihraç ...
Mersin'de 'Hayat Boyu Öğretme Haftası' törenle başladı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Hayat Boyu Öğretme Haftası' törenle ...
Mersin'de çocuklara 'medya okuryazarlığı eğitimi' verildi
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklara 'medya okuryazarlığı eğitimi' ...
Mersin'de evleri uyuşturucu imalathanesine çeviren 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de evleri uyuşturucu imalathanesine çeviren 4 ...
Yenişehir Belediyesi, eğitim projesiyle uluslararası kongreye davet edildi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi, eğitim projesiyle uluslararası ...