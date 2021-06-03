Toroslar'da okullar LGS öncesi dezenfekte edildi

Toroslar Belediyesi, 6 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ilçe genelindeki 42 okulda dezenfekte çalışması yaptı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kamuya açık alanları düzenli olarak dezenfekte eden belediye, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda sınava girmeleri için okullarda dezenfekte çalışmalarını da titizlikle yürüttü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul sıraları, merdiven, tuvalet, koridor, kapı kolları ve bahçeye kadar öğrencilerin kullanacağı tüm alanlar steril hale getirildi.



"Temennimiz, sınava girecek öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alması"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Toroslar Belediyesi olarak Covid19'a karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Bu hafta sonu yapılacak LGS öncesi okullarımızı dezenfekte ederek hijyenik hale getirdik. Önceliğimiz öğrencilerimizin sağlığı. Öğrencilerimizden isteğimiz sınavlarına konsantre olmalarıdır. Onların büyük emek vererek hazırlandıkları bu sınavı başarı ile geçeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

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